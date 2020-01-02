Fenerbahçe Jesse Sekidika'ya talip

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Jesse Sekidika ara transferin gözdesi durumunda. Eskişehir forması giyen 23 yaşındaki sağ kanada Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe de talip. Sarılacivertlilerin, teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği olumlu rapor sonrasında harekete geçtiği öğrenildi. Sekidika'nın alacaklarına karşılık bonservisini alabildiği ancak Fenerbahçe'nin zor durumdaki Eskişehirspor'a bonservis kazandırarak bu transferi gerçekleştirmek istediği, Es-Es'in de transfere onay verdiği bildirildi.BBC televizyonunun internet sitesinde yapılan değerlendirmede Ocak ayında takımlarından ayrılabilecekler listesi yayınlandı. Listede Paul Pogba ve Gareth Bale'in yanı sıra milli oyuncu Cenk Tosun ile Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi de yer aldı. Haberde Vedat'ın F.Bahçe formasıyla ligde 10 gol kaydettiği de belirtildi.