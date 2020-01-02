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İşte 'nin yeni 11'i! Tam 5 isim...

Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen 'de gözler ligin ikinci yarısına çevrildi. Sarı-lacivertliler sezon sonunda mutlu sona ulaşarak, şampiyonluk ve kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ikinci yarısı için mesaiye erkenden başlarken, 5 yıldız ismi takımın vazgeçilmezleri olarak belirledi.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 14:40
İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i! Tam 5 isim...

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın öncelikli hedefi kemik kadroyu oluşturmak. Sarı-lacivertlilerde, ligin ilk yarısında göze çarpan sorunlardan birisi de sakatlıklar ve cezalar nedeniyle düzenli 11 kurulamaması oldu.

Ersun Yanal, ilk yarıda gösterilen performanslara göre 5 ismi takımın kemik kadrosunun vazgeçilmezleri olarak belirledi. Yanal, geri kalan isimler ve yeni transferlerden de çıkaracağı 6 isimle takımın ideal 11'ini oluşturacak.

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OZAN - GUSTAVO İKİLİSİ BOZULMAYACAK!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, ligin ikinci yarısında bir sakatlık ve ceza durumu olmadığı zamanlarda Ozan Tufan ve Luiz Gustavo ikilisini kesinlikle bozmak istemediği öğrenildi. Beşiktaş derbisinde birlikte oynayan bu ikili oldukça iyi bir performans sergilemiş ve Atiba - Elneny ikilisine orta sahada üstünlük kurmuştu.

SAVUNMA GÖBEĞİ SERDAR AZİZ'İN!

Sakatlığı nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan Serdar Aziz, oynadığı maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazanmıştı. Tecrübeli stoperin ligin ikinci yarısında da oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici Yeni Malatyaspor yolunda!

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Isla da gösterdiği performansla Ersun Yanal'ı memnun etti. Özellikle oynadığı maçlarda yaptığı bindirmelerle takımın hücum opsiyonlarını arttıran tecrübeli isim, Yanal'ın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

MURİÇ'SİZ OLMUYOR!

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer edilen Vedat Muriç, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in sahada olmadığı dakikalarda hücum aksiyonları neredeyse durma noktasına geliyordu. Kosovalı yıldız, ligin ikinci yarısında forması en garanti olan isimlerin başında geliyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i! Tam 5 isim...
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