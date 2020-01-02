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'dan açıklaması! "Mensah 'a..."

İstikbal Mobilya Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, devre arasında 6-8 futbolcu arasında bir transferin söz konusu olduğunu söyleyerek, “Yeni bir takım, yeni bir hafıza ile birlikte başlamak istiyoruz” dedi. Tokgöz ayrıca 'ın da 'a transfer olacağı iddialarına da yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.1.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 18:21
Kayserispor'dan son dakika açıklaması! Mensah Galatasaray'a...

İM Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokgöz, "Berna hanım göreve geldikten sonra toplam kasamıza giren rakam 20 milyon 815 bin TL'dir. 20 milyon 815 bin TL ise toplam giderimiz var. Toplam borcumuzdan da 7 milyon 780 bin 757 TL'de bir azalma söz konusu oldu. Takımdan ayrılanların, yaptığımız anlaşmaların üzerine 3 futbolcu ve Bülent Uygun'un da sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesinden dolayı da 1 milyon 300 bin Euro'nun üzerinde de kulübümüz kar etti. Bülent Uygun hocamızla karşılıklı anlaştık ve kendisi de fedakarlık etti. Yaptığı fedakarlık içinde kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Kayserispor'dan son dakika açıklaması! "Mensah Galatasaray'a..."
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