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Başkanı : -3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik

Başkanı , -3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü çözdüklerini açıkladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 2.1.2020 23:11
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: -3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik

MKE Ankaragücü yönetimi bir taraftan transfer yasağını kaldırmak için uğraşırken bir yandan da - 3 puan cezası almamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla da çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Çok zor dosyalarla uğraştıklarını belirten Mert, "Şu an bile kulüpteyiz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak dosyaları çözüyoruz" açıklamasında bulundu.

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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: -3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik
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