Rıza Çalımbay: 10 puan önde olan Klopp bile şampiyonluk konuşmuyor!

Süper Lig'in ilk yarısını liderlik koltuğunda tamamlayan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın kuruluşundan, gösterdikleri performansa kadar A'dan Z'ye her şeyi SABAH'a anlattı. İşte Çalımbay'ın ağzından lider Sivasspor:

Sezon başı antrenmanlara eksik bir kadroyla başladık. Takımın yüzde 60'ı ayrılmıştı. Yeni bir kadro gerekiyordu. Altyapıdan arkadaşları aramıza aldık. Bu işin en önemli yeri kamp kısmıdır. İlk kamp harika geçti. Sonra yurt dışı kampımız başladı. Orada da eksiklerimiz vardı ama iyi bir kamp oldu. Hiçbir hazırlık maçımızı kaybetmedik. Hazırlık döneminizin mükemmel geçmesi gerekiyordu ve öyle de oldu. Ardından maçlar oynanırken bile transferler yaptık. Transferlerde kimse para almadı. Kalecimiz ikinci ligden geldi, stoperimiz ikinci ligden geldi. Sonuçta iyi bir kadro kurduk.



GORDON MİLNE BİLE HİÇ DEMEZDİ

Biz mütevazi bir takımız, şımaracak durumumuz yok. İlk yarı hatalarımızı biliyoruz. İkinci yarı gerekeni yapıp konumumuzu koruyacağız. Gordon Milne bile hiçbir zaman 'şampiyon olacağız' dememişti. Klopp şu anda tam 10 puan önde ama "Bize şampiyonluktan bahsetmeyin" diyor. Şampiyonluğu kim istemez? Ama şimdi bunu söylemek doğru değil. Bizden 7 puan geride olan takım (Beşiktaş) bile şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösteriliyor. Biz de olaya maç maç bakıyoruz. Mutlaka 2-3 tane takviye yapmamız, alternatiflere sahip olmamız gerekiyor. Alacağımız oyuncunun da ilk 11'de yer bulması zor olur çünkü kadromuz gerçekten çok iyi.







MADDİ SIKINTI OLMAZ

Sivas'ta bir futbolcunun aradığı her şey var. Maddi olarak kimsenin sıkıntısı olmaz. Günü geldiğinde maaşını, primlerini alırlar. Çalışma ortamı çok iyi. İdman sahamız iyi. Kimse sıkıntı yaşamıyor. Uyum iyi, yönetim de çok iyi. Bütün bu iyi şeyleri sahaya yansıttığınızda da sonuç geliyor. Yönetimimiz kadar valimiz de bu sezon çok etkili oluyor. Takım için ne gerekiyorsa yapıyor.



VAR'A GİTME HAKKI SUİSTİMAL EDİLEBİLİR

Bir kez VAR'a gidilme hakkının olmasını isterim ama uygulaması gerçekten çok zor bir sistem. Tedbir gerekli. Çünkü ortada bir sorun yokken VAR'a zaman geçirmek için gidilebilir. Bazı hakemlerimiz doymuş artık. VAR'a gitmek istemiyor. Tenezzül etmiyor. VAR'da faal bir hakemin ne işi var?



TÜRKİYE'DE FATURA HEP TEKNİK ADAMA ÇIKIYOR

Türkiye'de maalesef takımlar kötü gittiğinde ilk hedef olarak teknik direktör seçiliyor. Orada bir sürü faktör varken hedef hemen teknik direktör oluyor. Bu her takımda geçerli ama işin böyle olmaması gerekiyor. Yönetimin teknik direktörü iyi incelemesi gerekiyor. Öncelikle hoca işini iyi ve doğru yapıyor mu bakılmalı. Sorun belki de futbolcularda...







ÇALIMBAY'DAN MAÇ MAÇ İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ



17 AĞUSTOS SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ 3-0

Direkt olarak Beşiktaş ile başlamak iyi değildi ama evimizde oynamak avantajdı. Maçın tamamında iyi oynadık. Beşiktaş korner dahi atmadı. Temiz bir maç oldu. Fenerbahçe kupa galibiyeti sonrası bu maç özgüven sağladı bizlere.



25 AĞUSTOS Ç. RİZE-SİVASSPOR 2-1

İlk yarı çok kötüydük ama ikinci devre iyiydik. Bu maçta haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum; penaltılarımızın verilmesi gerekiyordu. Ligin en çok ceza sahasına giren ekiplerinden biriyiz ama penaltı çıkmadı. Bariz penaltılarımız var ama vermiyorlar.



1 EYLÜL SİVASSPOR-GAZİANTEP 1-1

90 dakika kötü oynadığımız bir maç değildi. Sadece ikinci devrede istediğimizi sahaya yansıtamadık. Baskı kurduk ama bunu sonuca çeviremedik. Ligde 17 maçımızda da gol attık, gol atmadığımız karşılaşma olmadı.



14 EYLÜL BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR 1-1

Başakşehir'in gücünü biliyorduk ve bana göre ligin en iyi kadrosuna sahipler. Başa baş oynadık. Yatabare'nin bir karşı karşıya pozisyonu da vardı. Onu atsaydı 3 puanı alan taraf biz olabilirdik.



23 EYLÜL SİVASSPOR-TRABZONSPOR 2-1

Kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. Benim düşüncem içeride-dışarıda hücum oynuyoruz. Trabzonspor'da benim dönemimden kalma oyuncular da vardı. Rakibi çok iyi tanıyorduk. Bizim için en önemli galibiyetlerden biri oldu.



28 EYLÜL ALANYASPOR-SİVASSPOR 1-1

Hakkımızın yendiği bir maçtı. Attığımız golü VAR'a bile gitmeden iptal ettiler. Hiçbir şey anlamadık. Alacağımız galibiyet gitti. Alanya'nın en iyi döneminde oynadık. Gayet iyi oynadık. Hakem bence maçı iyi yönetti ama pozisyonda hata yaptı.



6 EKİM SİVASSPOR-ANKARAGÜCÜ 3-1

Maçı başından sonuna kadar üstün götürdük. Disiplinli başladık ve bitirdik. Bu da istediğimiz sonucu almamızı sağladı.



18 EKİM GALATASARAY-SİVASSPOR 3-2

Şanssız bir şekilde 10 kişi kaldık. Ancak deplasmanda bile 10 kişi oynamamıza rağmen çok pozisyon yakaladık. Son saniyede neredeyse boş kaleye bir gol kaçırdık. Çok iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Sonuçta karşılaşmayı kaybettik ama özgüven için iyiydi.



26 EKİM SİVASSPOR-ANTALYASPOR 2-1

İçeride hiçbir maçımız kolay olmadı. Hepsinde çok zorlandık. Mücadeleyi kaybetmedik. Bu sayede 9 maçın 8'ini kazandık. Her maça aynı ciddiyetle çıktık.



3 KASIM DENİZLİSPOR-SİVASSPOR 0-2

Denizlispor bizim oynadığımız en önemli maçlardan birisiydi. Kupa sonrası buraya gitmiştik, deplasmanda galibiyetimiz yoktu. İlk üç puanımızı almış olduk.



9 KASIM SİVASSPOR-KONYASPOR 2-0

Bizim için çok zor geçti. Konya çok direndi. Biz de hiç geri adım atmadık. Emre'nin attığı mükemmel bir gol vardı. O golle takım da kendisine geldi.



24 KASIM KAYSERİSPOR-SİVASSPOR 1-4

Dışarıdan kolay görünen ama zor maçtı. Bizden bir hafta önce Fenerbahçe'yi yendiler iç sahada. Oyuna çok ciddi başladık ve disiplinden kopmadık.



30 KASIM SİVASSPOR-KASIMPAŞA 2-0

Zor maçlardan biriydi. Rakibimiz iyi takımdı ve onlar kadar iyi mücadele etmeniz gerekiyor. Oyuncularımdan bu maçta gurur duydum. Mükemmel oynadılar.



7 ARALIK Y. MALATYA-SİVASSPOR 1-3

Rakibimiz kuvvetliydi ve kendi sahasında iyi oynuyordu. Oyuncularımızı rakibe göre seçtik. En önemli galibiyetlerden biriydi.



15 ARALIK SİVASSPOR-F.BAHÇE 3-1

Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu maçı kazanınca Malatya galibiyetinin de değeri arttı. Oyuncularımız çok iyi konsantre olmuştu. Maç sonrası Ali Koç tebrik için soyunma odasına geldi. Ben de maç öncesi selamlarımı iletmiştim.



22 ARALIK G.BİRLİĞİ-SİVASSPOR 2-2

Bize attıkları gol ofsayt, bir kez bile göstermediler. Büyük takımların 50 kez pozisyonları gösteriliyor, bizim pozisyonlar ise gösterilmiyor bile. Eksiklerimiz olmasaydı (Fernando, Emre Kılınç) kazanabileceğimiz bir maçtı ama üç puan gelmedi.



29 ARALIK SİVASSPOR-GÖZTEPE 1-0

Fenerbahçe galibiyetinden de önemli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Maç sonrası Beto soyunma odamıza gelerek tek tek oyuncuları ve beni tebrik etti.

