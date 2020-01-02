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Topuk farkıyla gol iptal edildi

Burnley- maçının 13. dakikasında konuk ekip, Jack Graelish'in golüyle 1-0 öne geçti. Aston Villalı futbolcular sevinç yaşarken, hakem Oliver, VAR ile pozisyonu görüştü ve topuk farkıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Topuk farkıyla gol iptal edildi
2020 yılında VAR'dan iptal edilen ilk gol İngiltere Premier Lig'de atıldı. Topuk farkı ile ofsayt olduğu tespit edilen pozisyon, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, bu karar ciddi şekilde tepki gördü. Burnley-Aston Villa maçının 13. dakikasında konuk ekip, Jack Graelish'in golüyle 1-0 öne geçti. Aston Villalı futbolcular sevinç yaşarken, hakem Oliver, VAR ile pozisyonu görüştü ve topuk farkıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Konuyla ilgili BCC'ye konuşan IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, "Teorik olarak 1 milimetre de ofsayttır ancak küçük farklar için 12 kameraya bakmak yerine yan hakemin kararı geçerli sayılmalıdır" dedi. Çağlar'ın takımı Liecester City ise Newcastle'ı 3-0 mağlup edip ikincilikteki yerini korudu.

Aston Villa, Burnley'i deplasmanda 2-1 yendi.
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