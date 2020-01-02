Topuk farkıyla gol iptal edildi

BUGÜN NELER OLDU

2020 yılında VAR'dan iptal edilen ilk gol İngiltere Premier Lig'de atıldı. Topuk farkı ile ofsayt olduğu tespit edilen pozisyon, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, bu karar ciddi şekilde tepki gördü. Burnley-Aston Villa maçının 13. dakikasında konuk ekip, Jack Graelish'in golüyle 1-0 öne geçti. Aston Villalı futbolcular sevinç yaşarken, hakem Oliver, VAR ile pozisyonu görüştü ve topuk farkıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Konuyla ilgili BCC'ye konuşandedi. Çağlar'ın takımı Liecester City ise Newcastle'ı 3-0 mağlup edip ikincilikteki yerini korudu.