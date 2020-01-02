Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman 3.lük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu."

"Daha iyi olamaz mıydı, daha iyi de olurdu ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Ligin genel sonuçlarına baktığımız zaman alt sıralar da dahil olmak üzere kıyasıya giden bir yarış var."

"İlk yarı performansımıza 10 üstünden 7, 7.5 veriyorum. 7.5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu."

"Ndiaye ile prensipte anlaştık. Kendisi ve kulübüyle. Kiralık olarak kadromuzda. Ücretiyle alakalı bildiriyi de yarın KAP'a yapacağız. İlk açıklamamız Ndiaye olacak. Opsiyon da var."

"Sörloth'un bonservisini neden almıyorsunuz diye sıkıştırıldık. Sosyal medya enteresan bir mecra. Biri çıkıp bir şey yazıyor, diğer insanlar da peşinden gidiyor. Sörloth geldiğinde de yazılanları unutmam mümkün değil. Ona göre iş yapsaydık büyük bir sıkıntı yaşardık."

"Trabzonspor'un 1 numarası diye bir şey yok. Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu."

"Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk."

"Geçen sezonki Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Ünal Karaman istifa kararı almıştı. Bunu bana da söyledi. "Hocam sakin ol, bekleyelim. Sindirelim, sen sakin ol." dedim."

"Hoca ve 2 oyuncu arasında seçim yapmamız gerekiyordu. Doğrusu hocayla yola devam etmekti."

"Hocanın kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim."

"Puan kaybından sonra eleştiri yapan bir kesim var, bir de 'hocamızı yedirmeyiz' diyen bir kesim var. Affedersiniz, siz kimsiniz? Sizin ne haddinize? Kimsiniz ve nesiniz ki kulübün başında olan, başkanın da 24 saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyorsunuz?"

"Hocanın 2 açıklaması vardı. 'Transferleri ben yapmadım' şeklinde. Transferlerin hepsini kulüp yaptı ama hepsinde senin bilgin vardı, 2 tanesi hariç. Avdijaj ve Andusic."

"Serzenişleri o zaman başlamıştı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştirileri yapmazken buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi."

"Alınan her sonuçtan sonra hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin demiştim. Yanılmıyorsam Krasnodar maçı sonrasında söylemekte zorlandığımız fazla şeyler var. Bunlar hocanın basın toplantısında söylediği şeyler."

"Ailemden çok ben Ünal hocayla vakit geçiriyorum. Ben öyle inanıyorum, kendisinin de ifade ettiği gibi büyüklerinin etkisinde kalarak bu tip demeçleri vermekten geri kalmadı kendileri. Sivas maçında 'ben ayrılsam daha iyi olacak' demiş zaten."

"Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı, o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı."

"Konyaspor maçı sonrası benim yaptığım bir açıklama var. Maçların ikinci yarılarında oynanan futbol Trabzonspor'a yakışmıyor. Burada yapılan bir eleştiri var ama iki aydır ben diyorum ki kötü futbolun sorumlusu da benim. Bunun adı öz eleştiridir."

"Olayların devamında tweet sayısının 100 bine ulaştığı söyleniyor. Bu Trabzonspor'un karşılaştığı bir şey değil. Yaptığımız araştırmalarda bu hesapların büyük bölümünün İstanbul'dan yönlendirildiği ortaya çıkıyor."

"Süleyman Soylu'nun Trabzon'a uçakla geldiğini, Ünal Karaman'la görüştüğü söyleniyor. O an Sayın Soylu açık oturumda."

"Bana tehdit ve hakaretler yağdırıldı, telefonuma geldi. Eşime bile geldi. Benim 30 senede zor ezberlediğim eşimin telefon numarası bile yayıldı."