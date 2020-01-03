Abdullah Avcı’nın 10 numarası Nico Gaitan

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Adem Ljajic ve Diaby'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle 10 numara transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Benfica ve Atletico Madrid'deki döneminde önemli işlere imza atan Nico Gaitan gündeme geldi.Kanatlarda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun çok yönlülüğü tecrübeli hocanın tercihinde etken oldu. Beşiktaş, bütçe sorununu aşabilmesi halinde oyuncu ile temasa geçecek.