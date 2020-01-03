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’nın 10 numarası

, tecrübeli hoca ’nın görüşleri doğrultusunda Ocak ayı itibarıyla serbest kalan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız 'ı gündemine aldı

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Abdullah Avcı’nın 10 numarası Nico Gaitan
Adem Ljajic ve Diaby'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle 10 numara transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Benfica ve Atletico Madrid'deki döneminde önemli işlere imza atan Nico Gaitan gündeme geldi. Son olarak ABD'de Chicago Fire formasını giyen ve Ocak ayı itibarıyla serbest kalan Arjantinli yıldızı teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği belirtildi. Kanatlarda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun çok yönlülüğü tecrübeli hocanın tercihinde etken oldu. Beşiktaş, bütçe sorununu aşabilmesi halinde oyuncu ile temasa geçecek. Gaitan, geçtiğimiz sezon Chicago ile 28 maça çıktı ve 4 gol, 11 asiste imza attı.
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Abdullah Avcı’nın 10 numarası Nico Gaitan
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