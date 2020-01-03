Ahmet Ağaoğlu: Ortada büyük bir tezgah ve oyun var!

'Taraftarlar, 'Maçlar başlasın da ıslıklayalım' diyen kesimi içerisinden arındırmalıdır'Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın ayrılık sürecine dair ortaya atılan iddialar için iftira değerlendirmesini yaptı. Sözlerinin başında ilk yarıyı 3. sırada bitirmelerinin büyük bir başarı olmadığını ve takıma 10 üzerinden 7.5-8 notunu verdiğini söyledi. Ağaoğlu, yaşanan süreçle ilgili olarak beIN SPORTS'a şunları anlattı:ÜNALKaraman ile anlaştığımızda ciddi eleştiriler de vardı. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. 'Küme düşen takımdan geldi' deniyordu. Galatasaray maçının kazanılmasıylasöylemleri başladı. Galatasaray'ı takip eden süreçte bir Malatyaspor maçı oynadık.Bunu bana da söyledi. 'Hocam sakin ol, bekleyelim. Sindirelim, sen sakin ol' dedim.5-0'LIK Malatya maçından sonra kulübün iki vefakâr ve fedakâr oyuncusu ile (Burak Yılmaz, Onur Kıvrak) hocamız Ünal Karaman'ın arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık.TRABZON'DA şöyle bir gerçek var. Puan kaybından sonra eleştiri yapan, bir de 'Hocamızı yedirmeyiz' diyen bir kesim mevcut.1461'den oyuncular kullanmaya çalıştık. O dönem hocanın futboldan sorumlu yöneticimize,açıklaması var. Siz izlemediniz, zaten izleme ekibi var. Yönetim ve sizin onayınızla bu transferler gerçekleşti. Serzenişler o zamandan başlamıştı. Bu tavır kendi fikri miydi yoksa büyüklerinin abilerinin fikri miydi bilemiyorum tabi. AEK maçından sonra 'transferleri ben yapmadım' dedi.KAYBETTIĞIMIZmaçlardan sonra hakeme yönelik eleştirileri yapmazken buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Sivas maçının öncesi ya da sonrası, 'Ayrılsam iyi olur' demiş. Arkadaşlar da 'Neden hocam?' diye tepki göstermiş. Biz sıkıntılı süreçlerin olabileceğini biliyoruz zaten.Ben büyük lokmayım boğaza takılırım' gibi ifadeleri var. Hocayı bu ifadeleri kullanmaya getiren süreç nedir merak ediyorum. Her fırsatta yanındaydım, bana söyleseydin. Büyüklerinin etkisinde kalarak bu beyanatları vermekten geri kalmadı maalesef.MAÇTAN sonra söylediklerinin Trabzonspor'a uymadığını kendisine divan başkanı ve genel sekterimiz ifade etti. Kendisi de 'Ne yaptığımın ve ne söylediğimin farkındayım' demiş.Sosyal medya üzerinden patlayan bir hareketlenme oldu. Tweet sayılarının 100 bine ulaştığı söyleniyor. Trabzonspor'un tarihinde alışık olduğu bir durum değil. 80 ila 90 bin arasında atılan Tweetler İstanbul'dan gönderilmiş. Sosyal medyada garip teoriler ortaya atılıyor. Bakan Sayın Süleyman Soylu atlamış yok uçakla Trabzon'a gelmiş deniyor.Kulübü ele geçirecekmiş.Eşimin telefonunu bile servis ettilerBENİM, Mehmet Yiğit Alp'in hatta eşimin telefonuna tehdit mesajları atılıyor. Ben eşimin numarasını 30 senede zor ezberledim.Benim icra kurulu yönetiminde 2 arkadaşım var ve ikisinin de istifa mektupları cebimde. Bu arkadaşlarım mı benim yerime geçeceklermiş?1 milyar TL borçtan, maaşları ayın 28'inde yatan bir kulüp haline geldik. Yükleniriz, korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa çok yanlış insanlarla uğraşıyorlar.Ertuğrul Doğan'a hakaret edenler onun bu kulübün geleceğine ilişkin 3 kritik hamlenin içinde olduğunu ve bu kulübe katkısını biliyorlar mı?grup taraftar, kanaat önderi olması gereken Trabzon'un belediye başkanı bu işleri yapıyorsa tabii ki onu takip edenler olacaktır.Borsada işlem gören bir kulüp için 'örtülü ödenek' iddiaları diye başladı. Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı tek bir şey var;Trabzonspor'u siyasete çekmeye çalışıyorlar. Ortayı da Ünal Karaman yaptıŞOTA ile görüşülmüş, anlaşılmış denildi. Ben Şota ile 2018 Ağustos'ta Nwakaeme ile ilgili 5 dakika konuştum.Erol Bulut için de Alanyaspor'la görüştük tabii, hatta Hasan Başkan yemek ısmarladı..." (Gülerek)Hocasız kaldık. Taraftarlar, 'Maçlar başlasın da ıslıklayalım' diyen kesimi içerisinden arındırmalıdır.TRANSFERDEkullanabileceğimiz 12 milyon Euro limitimiz var.Sık tekrarlanan bir cümlemiz var:Trabzonspor kalibresindeki bir takımın kaybetmemesi gereken kayıplar oldu.SAVUNMAYA bir takviye olabilir. Ndiaye ve kulübüyle kiralık olarak prensipte anlaştık. Uğurcan Çakır için teklif geldi hâlâ da geliyor. Evlendirirken bile zor verdim onu. Benim gözbebeğim, pırlantam. Gitmesi söz konusu değil. Sturridge için sözlü teklif var ama devam etmek istiyoruz.AĞAOĞLUtehdit ve hakaret içeren pek çok mesajın olduğunu ancak Eren Bülbül'ün abisinden gelen mesajın kendisine güç verdiğini söyledi:Anamın ve benim dualarım sizinle.' Bazen bir mesaj atarsınız, 100 bin mesajın yapamadığını yapar. Bu destek mesajıyla ben bu saatten sonra mermiye koşarım.''TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlusorusuna da cevabı net bir şekilde verdi:Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat.Hüseyin Çimşir'ededim.dedi.

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