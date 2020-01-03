Ahmet Ağaoğlu: Ortada büyük bir tezgah ve oyun var!

'Taraftarlar, 'Maçlar başlasın da ıslıklayalım' diyen kesimi içerisinden arındırmalıdır'
TRABZONSPOR
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın ayrılık sürecine dair ortaya atılan iddialar için iftira değerlendirmesini yaptı. Sözlerinin başında ilk yarıyı 3. sırada bitirmelerinin büyük bir başarı olmadığını ve takıma 10 üzerinden 7.5-8 notunu verdiğini söyledi. Ağaoğlu, yaşanan süreçle ilgili olarak beIN SPORTS'a şunları anlattı:
YENİ MALATYA MAÇI SONRASI DA BIRAKTI!
ÜNAL
Karaman ile anlaştığımızda ciddi eleştiriler de vardı. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. 'Küme düşen takımdan geldi' deniyordu. Galatasaray maçının kazanılmasıyla "O sene, bu sene"
söylemleri başladı. Galatasaray'ı takip eden süreçte bir Malatyaspor maçı oynadık. Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Ünal Karaman istifa kararı almıştı.
Bunu bana da söyledi. 'Hocam sakin ol, bekleyelim. Sindirelim, sen sakin ol' dedim.
ONUN İÇİN 2 VEFAKâR OYUNCUYU YOLLADIK
5-0'LIK Malatya maçından sonra kulübün iki vefakâr ve fedakâr oyuncusu ile (Burak Yılmaz, Onur Kıvrak) hocamız Ünal Karaman'ın arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık.
TRANSFERLERİN HEPSİNDEN HABERİ VARDI
TRABZON'DA şöyle bir gerçek var. Puan kaybından sonra eleştiri yapan, bir de 'Hocamızı yedirmeyiz' diyen bir kesim mevcut. Afedersiniz, siz kimsiniz? Transfer sezonuna gelince... Yasağımız vardı.
1461'den oyuncular kullanmaya çalıştık. O dönem hocanın futboldan sorumlu yöneticimize, 'Galiba transfer yapılmayacak ben istifa edeyim'
açıklaması var. Siz izlemediniz, zaten izleme ekibi var. Yönetim ve sizin onayınızla bu transferler gerçekleşti. Serzenişler o zamandan başlamıştı. Bu tavır kendi fikri miydi yoksa büyüklerinin abilerinin fikri miydi bilemiyorum tabi. AEK maçından sonra 'transferleri ben yapmadım' dedi. Ama bunların hepsinden senin haberin vardı, sadece ikisi hariç: Avdijaj ve Andusic
MAALESEF BÜYÜKLERİNİN ETKİSİNDE KALDI!
KAYBETTIĞIMIZ
maçlardan sonra hakeme yönelik eleştirileri yapmazken buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Sivas maçının öncesi ya da sonrası, 'Ayrılsam iyi olur' demiş. Arkadaşlar da 'Neden hocam?' diye tepki göstermiş. Biz sıkıntılı süreçlerin olabileceğini biliyoruz zaten. Hocanın 'Ben bu kulüpte devam edersem herkes bu ekipte ayakları yere sağlam basacak buna başkan da dahil...
Ben büyük lokmayım boğaza takılırım' gibi ifadeleri var. Hocayı bu ifadeleri kullanmaya getiren süreç nedir merak ediyorum. Her fırsatta yanındaydım, bana söyleseydin. Büyüklerinin etkisinde kalarak bu beyanatları vermekten geri kalmadı maalesef.
TWEETLERİN ÇOĞU İSTANBUL'DAN ATILMIŞ!
MAÇTAN sonra söylediklerinin Trabzonspor'a uymadığını kendisine divan başkanı ve genel sekterimiz ifade etti. Kendisi de 'Ne yaptığımın ve ne söylediğimin farkındayım' demiş. Fesih şartları için beni aradılar ben de taleplerinin karşılanacağını söyledim.
Sosyal medya üzerinden patlayan bir hareketlenme oldu. Tweet sayılarının 100 bine ulaştığı söyleniyor. Trabzonspor'un tarihinde alışık olduğu bir durum değil. 80 ila 90 bin arasında atılan Tweetler İstanbul'dan gönderilmiş. Sosyal medyada garip teoriler ortaya atılıyor. Bakan Sayın Süleyman Soylu atlamış yok uçakla Trabzon'a gelmiş deniyor. Ağaoğlu istifa edecekmiş, yerine Mehmet Yiğit Alp geçecekmiş tüzük gereği.
Kulübü ele geçirecekmiş.
Eşimin telefonunu bile servis ettiler
BENİM, Mehmet Yiğit Alp'in hatta eşimin telefonuna tehdit mesajları atılıyor. Ben eşimin numarasını 30 senede zor ezberledim. Biri demek ki o numarayı vermiş birilerine.
Benim icra kurulu yönetiminde 2 arkadaşım var ve ikisinin de istifa mektupları cebimde. Bu arkadaşlarım mı benim yerime geçeceklermiş? Her taraftan tahrip etmeye çalışıyorlar kulübü.
1 milyar TL borçtan, maaşları ayın 28'inde yatan bir kulüp haline geldik. Yükleniriz, korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa çok yanlış insanlarla uğraşıyorlar. Biz Trabzonspor'a gönül vermiş insanlarız.
Ertuğrul Doğan'a hakaret edenler onun bu kulübün geleceğine ilişkin 3 kritik hamlenin içinde olduğunu ve bu kulübe katkısını biliyorlar mı?
KULÜBÜ SİYASETE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR
BİR
grup taraftar, kanaat önderi olması gereken Trabzon'un belediye başkanı bu işleri yapıyorsa tabii ki onu takip edenler olacaktır. 4-5 aydır Trabzonspor'un üzerine senaryolar var.
Borsada işlem gören bir kulüp için 'örtülü ödenek' iddiaları diye başladı. Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı tek bir şey var; o da kulüplerin borçlanmasının önüne geçmek. Bu sadece Trabzon için yapılmadı.
Trabzonspor'u siyasete çekmeye çalışıyorlar. Ortayı da Ünal Karaman yaptı
NE ŞOTA NE DENİZLİ İLE GÖRÜŞMEM YOK
ŞOTA ile görüşülmüş, anlaşılmış denildi. Ben Şota ile 2018 Ağustos'ta Nwakaeme ile ilgili 5 dakika konuştum. 'Mustafa Denizli' dediler, sadece bir cenazede görüştüm.
Erol Bulut için de Alanyaspor'la görüştük tabii, hatta Hasan Başkan yemek ısmarladı..." (Gülerek) Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net!
Hocasız kaldık. Taraftarlar, 'Maçlar başlasın da ıslıklayalım' diyen kesimi içerisinden arındırmalıdır.
KASADA, MASADA, SAHADA GÜÇLÜ TRABZON
TRANSFERDE
kullanabileceğimiz 12 milyon Euro limitimiz var. TFF'nin lisans talimatına yüzde 100 uyan bir kulübüz.
Sık tekrarlanan bir cümlemiz var: "Kasada, masada ve sahada güçlü bir Trabzonspor!"
Trabzonspor kalibresindeki bir takımın kaybetmemesi gereken kayıplar oldu.
UĞURCAN VE STURRİDGE'E TEKLİFLER VAR
SAVUNMAYA bir takviye olabilir. Ndiaye ve kulübüyle kiralık olarak prensipte anlaştık. Uğurcan Çakır için teklif geldi hâlâ da geliyor. Evlendirirken bile zor verdim onu. Benim gözbebeğim, pırlantam. Gitmesi söz konusu değil. Sturridge için sözlü teklif var ama devam etmek istiyoruz.
BU MESAJLA MERMİYE KOŞARIM
AĞAOĞLU
tehdit ve hakaret içeren pek çok mesajın olduğunu ancak Eren Bülbül'ün abisinden gelen mesajın kendisine güç verdiğini söyledi: 'Başkanım her türlü aldığınız kararın arkasındayız. Bu taraftar her daim yanınızda.
Anamın ve benim dualarım sizinle.' Bazen bir mesaj atarsınız, 100 bin mesajın yapamadığını yapar. Bu destek mesajıyla ben bu saatten sonra mermiye koşarım.''
YENİ TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYIN ÇIMŞIR
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'Yeni teknik direktör kim olacak?'
sorusuna da cevabı net bir şekilde verdi: "Hocamız Hüseyin Çimşir'dir. Kendisi görevinin başında.
Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat. Başkanın hocasının arkasında nasıl durduğunu biliyor ve bunun rahatlığı ile çalışacak.
Hüseyin Çimşir'e '1-2 Türk ve 1 de yabancı hoca düşünüyorum yanına'
dedim. 'Çok iyi fikir'
dedi. Yardımcılarından bir tanesi Muzaffer (Blazer) hocamız olacak."