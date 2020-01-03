Boğuşlu’nun yerine Marco Knoop getirildi

BUGÜN NELER OLDU

F.BAHÇE'DE en çok tartışılan isimlerden biri olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada,denildi. Açıklamada yeni göreve Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi. Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum'da görev yapmıştı.FENERBAHÇE Kulübü Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, Trabzonspor'un yaşadığı süreçle ilgili olarak önceki akşam yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerine bir açıklama yaptı: "Spora siyaset ve siyasilerin karıştırılmasının ne kadar yanlış olduğunu ve Türkiye için onarılmaz yaralar açacağını vurguluyor; toplumumuzda kutuplaşma yaratılmasına sebebiyet verecek bu tavrından dolayı kendisini kınıyoruz. Hesabından kaldırdığı içerikle ilgili hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz."