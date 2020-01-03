Denizlispor’da 3 futbolcu kadro dışı! Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık...

Konu ile ilgili Denizlispor Yönetim Kurulu imzası ile yapılan açıklamada, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık'ın TFF'ye başvurmaları sonrasında kendileri ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtildi. Görüşmelerin çıkmaza girmesi sonrası söz konusu futbolcuların alacaklarının tamamını istemesi üzerine kadro dışı ve kulüp bulmaları kararının alındığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz oyuncularından Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık, sezon devam ederken alacakları ile ilgili TFF'ye başvurmuşlardır. Kulübün maddi imkanları doğrultusunda kendilerine sezon başından beri yüzde 60 oranında ödeme yapılmıştır. Yaklaşık 1 aydır kendileriyle yaptığımız toplantılarda, kendilerine sunduğumuz bir kısım peşin, bir kısmı 2-3 ay içinde olan ödeme planlarını hiçbiri kabul etmemiş ve alacaklarının tamamını istemişlerdir."

"HAKLARINI TESLİM EDİYOR VE KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Açıklamada futbolcularının Süper Lig'e yükselmesindeki payların da inkar edilemeyeceği aktarılarak, "Bu alacaklarının içinde yönetim kurulunun geçen sezon iyi niyetle verdiği 300'er bin TL'lik ekstra şampiyonluk primi de büyük bir orana sahiptir. Yıllarca geçmişten gelen borçlar ve transfer yasakları ile boğuşan kulübümüz, mecburen ve istemeyerek katlandığı futbolcuya dayalı düzene artık bir son verme kararı almıştır. Bu oyuncularımızın 2018-2019 sezonunda yaşanan şampiyonluktaki emeklerini inkar edemeyiz. Haklarını teslim ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Yalnız, Denizlispor Kulübü ve camiasının da bu oyuncularımıza hem maddi hem manevi hem de kariyer anlamında çok büyük katkıları olmuştur. Bizim için aslolan Denizlispor Kulübü ve camiasıdır. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesine ve kendilerinden Denizlispor Kulübü menfaatleri doğrultusunda kulüp bulmalarının istenmesine karar verilmiş ve süresiz kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi.