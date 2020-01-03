Fatih Terim ile yönetim arasında Arda Turan zirvesi

Yönetim: Bize seçim kaybettirir



Galatasaray'da dün teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında transfer zirvesi vardı. Yarın işbaşı yapması beklenen İmparator, tatilini erken bitirip dün Türk Telekom Stadı'nda başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle masaya oturdu. Görüşmenin 3 ana maddesi vardı: 1- Transfer edilecek oyuncular. 2- Gönderilecek isimler. 3- Arda Turan'ın durumu! Taraflar arasındaki en dikkat çekici farklı görüş de 3. maddede ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın dönüşündeki engeli herkes Terim olarak görüyordu ancak Mustafa Cengiz ve yönetimi bu transfere şerh koydu!



ÜYELERİN BİR BÖLÜMÜ İSTEMİYOR

Deneyimli teknik adam, "Takımda lider eksikliği var. Arda bu açığı kapatabilir, arkadaşlarına Galatasaray'ı ve G.Saraylılık duygusunu çok iyi anlatabilir. Ben gelmesini isterim" dedi. Ancak yönetim cephesi bu sezonun sonuna kadar seçim yapmayı hedeflemelerinden dolayı bu transfere sıcak bakmadı. Sosyal medya ve taraftar tepkisinden değil, kulüp üyelerini seçim öncesinde küstürmekten çekinen yönetim, oy kaybı yaşamak istemiyor.



FALCAO'NUN AILE SAADETİ

6 günlük izin sırasında İstanbul'da kalan Falcao, eşinin ailesi ile yılbaşını Türkiye'de geçirdi. Yeni yıla Çırağan Sarayı'nda giren Kolombiyalı yıldızın ikinci yarıya daha iyi hazırlanabilmek için İstanbul'da kalıp çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



ASLAN'DA İZİN BİTİYOR

İLK yarıyı 5-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile tamamlayan Galatasaray'da futbolculara 6 gün izin verilmişti. Yarın Florya'da toplanacak sarı-kırmızılı takım, bir hafta Metin Oktay Tesisleri'nde devre arası kampını geçirecek. Aslan, daha sonra Antalya'ya hareket ederek Altay ve Adana Demirspor'la hazırlık maçı yapacak.

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