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'tan 19'luk Kulusevski'ye 35 milyon avro

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 19 yaşındaki 'yi kadrosuna kattı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 12:44
Juventus'tan 19'luk Kulusevski'ye 35 milyon avro

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Atalanta'da bulunan ve sezon sonuna kadar Parma'da kiralık olarak forma giymeye devam edecek Kulusevski ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventus, İsveçli orta saha oyuncusu için Atalanta'ya 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun göstereceği performansa bağlı olarak fazladan 9 milyon avro daha ödemeyi de taahhüt etti.

Bu sezon Parma formasıyla 17 lig maçına çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Juventus'tan 19'luk Kulusevski'ye 35 milyon avro
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