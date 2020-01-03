Liverpool durdurulamıyor! İnanılmaz seri... | Liverpool 2 - 0 Sheffield United

Premier Lig'de Liverpool fırtınası esmeye devam ediyor. Kırmızıların son kurbanı ise Sheffield United oldu. Rakibini Anfield Road'da ağırlayan Liverpool, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Liverpool'un golleri Salah ve Mane'den gelirken, Kırmızılar üst üste 11. galibiyetini almış oldu.



Mohamed Salah - Liverpool

ZORLU FİKSTÜRE GİRİYOR!

Premier Lig'de geride kalan 20 maçta 19 galibiyet ve 1 beraberlik alan Liverpool, inanılmaz bir başarıya imza attı. Ancak Klopp'un öğrencileri zorlu bir fikstüre giriyor.

Liverpool, önümüzdeki hafta deplasmanda Mourinho'nun Tottenham'ı ile karşılaşacak. Kırmızılar, daha sonra ise ligdeki tek puan kaybını yaşadığı Manchester United ile evinde karşılaşacak.

DERBY COUNTY'DE ROONEY ETKİSİ! MAÇ SONUCU: DERBY COUNTY 2 - 1 BARNSLEY