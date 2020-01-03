Muslera devreye girdi; Diego Godin, Galatasaray yolunda

Galatasaray sezonu kapatan Luyindama'nın yerini dünyaca ünlü bir isim ile dolduracak: Diego Godin! Sezon başında Atletico Madrid'den bedelsiz olarak İnter'in yolunu tutan 33 yaşındaki stoper, bir türlü istediği ortamı bulamazken, düzenli forma şansı yakalayamayınca da ayrılık için düğmeye bastı. İtalyan ekibi, 2022'de sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı oyuncu ile yollarını ayırmayı kabul ederken, İtalyan basınına göre artık görüşmeler son aşamada...

SÖZLEŞMESİ BİTER BİTMEZ...

Godin'in 'boşa çıkma' ihtimali sonrasında G.Saray hemen oyuncuyu radarına aldı. UEFA anlaşması gereği bonservis ödemeden Uruguaylı yıldızı transfer etmek isteyen yönetim, Fatih Terim'in de onayı ile harekete geçti. Bu transferde kilit rol ise Fernando Muslera'nın. Uruguay Milli Takımı'nda birlikte oynayan Godin'in gelmesi için aracı olan G.Saray kaptanı, şimdiden Godin'e İstanbul ve takım hakkında brifing vermeye başladı. Uruguaylı stoperin, İnter ile sözleşmesini bitirmesinin ardından G.Saray ile resmi temaslarını başlatıp imzayı da atması bekleniyor.