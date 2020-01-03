Real Valladolid 2 - 2 Leganes (MAÇ SONUCU) - Enes Ünal'ın iki golü Valladolid'e yetmedi!

Karşılaşmada Martin Braithwaite (Dk. 4) ve Roque Mesa (Dk. 14) ile iki kez öne geçen Leganes'e, 9. ve 79. dakikalarda Enes Ünal karşılık verdi.
La Liga'da 1 Aralık 2018'den sonra tekrar golle buluşan Enes Ünal, bu maçtan önceki son golünü de yine Leganes'e atmıştı.
Öte yandan Enes Ünal, 27 Aralık'ta Lisa Smellers ile evlenmişti.
La Liga'da 2019-2020 sezonunun ilk yarısını tamamlayan Real Valladolid, haftanın diğer maçları öncesi 21 puanla 14'üncülükte yer alırken, 19. sıradaki Leganes'in ise 14 puanı bulunuyor.