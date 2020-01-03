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2 - 2 Leganes (MAÇ SONUCU) - 'ın iki golü Valladolid'e yetmedi!

'nın 19. hafta açılış karşılaşmasında evinde konuk ettiği Leganes ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Real Valladolid forması giyen milli futbolcumuz takımının 2 golüne imza atarak takınıa 1 puan kazandırdı. İşte maçın tüm detayları...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.1.2020 01:51
Real Valladolid 2 - 2 Leganes (MAÇ SONUCU) - Enes Ünal'ın iki golü Valladolid'e yetmedi!
İspanya La Liga'nın 19. hafta ilk karşılaşmasında Real Valladolid, evinde ağırladığı Leganes ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Real Valladolid'de forma giyen milli oyuncumuz Enes Ünal takımın 2. golüne imza attı. berabere kaldı. İşte maçın tüm detayları...

Karşılaşmada Martin Braithwaite (Dk. 4) ve Roque Mesa (Dk. 14) ile iki kez öne geçen Leganes'e, 9. ve 79. dakikalarda Enes Ünal karşılık verdi.

La Liga'da 1 Aralık 2018'den sonra tekrar golle buluşan Enes Ünal, bu maçtan önceki son golünü de yine Leganes'e atmıştı.

Öte yandan Enes Ünal, 27 Aralık'ta Lisa Smellers ile evlenmişti.

La Liga'da 2019-2020 sezonunun ilk yarısını tamamlayan Real Valladolid, haftanın diğer maçları öncesi 21 puanla 14'üncülükte yer alırken, 19. sıradaki Leganes'in ise 14 puanı bulunuyor.

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Real Valladolid 2 - 2 Leganes (MAÇ SONUCU) - Enes Ünal'ın iki golü Valladolid'e yetmedi!
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