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Son dakika: Fırat Aydınus bırakıyor mu? Zekeriya Alp açıkladı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile Oğuz Sarvan, tartışılan hakem kararları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Zorlu'da yapılan Ali Koç ve Nihat Özdemir görüşmesinden Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine, VAR kayıtlarından Ali Koç ile ticari ilişkisine dair birçok konuda açıklamalarda bulunan Zekeriya Alp, hakem Fırat Aydınus ile ilgili çok çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte Zekeriya Alp'in son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:43
Son dakika: Fırat Aydınus bırakıyor mu? Zekeriya Alp açıkladı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Zekeriya Alp, toplantıya MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ile birlikte çıkarken birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı.


Oğuz Sarvan ve Zekeriya Alp

FIRAT AYDINUS BIRAKIYOR MU?

Hakem hataları ve VAR kayıtları ile ilgili konuşan Zekeriya Alp, hakem Fırat Aydınus ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Alp, Fırat Aydınus'un önümüzdeki sezon sonunda hakemliği bırakacağını açıkladı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten son dakika Zorlu açıklaması

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Son dakika: Fırat Aydınus bırakıyor mu? Zekeriya Alp açıkladı
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