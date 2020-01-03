Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Zekeriya Alp, toplantıya MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ile birlikte çıkarken birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı.
Oğuz Sarvan ve Zekeriya Alp
FIRAT AYDINUS BIRAKIYOR MU?
Hakem hataları ve VAR kayıtları ile ilgili konuşan Zekeriya Alp, hakem Fırat Aydınus ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Alp, Fırat Aydınus'un önümüzdeki sezon sonunda hakemliği bırakacağını açıkladı.