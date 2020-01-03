Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fırat Aydınus bırakıyor mu? Zekeriya Alp açıkladı

Son dakika: Fırat Aydınus bırakıyor mu? Zekeriya Alp açıkladı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile Oğuz Sarvan, tartışılan hakem kararları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Zorlu'da yapılan Ali Koç ve Nihat Özdemir görüşmesinden Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine, VAR kayıtlarından Ali Koç ile ticari ilişkisine dair birçok konuda açıklamalarda bulunan Zekeriya Alp, hakem Fırat Aydınus ile ilgili çok çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte Zekeriya Alp'in son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:43