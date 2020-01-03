Todor Nedelev Trabzonspor’da

Trabzonspor, Badou Ndiaye'den sonra Bulgar ofansif orta saha oyuncusu Todor Nedelev ile de prensip anlaşmasına vardı. Botev Plovdiv kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Nedelev'in satın alma opsiyonu ile altı aylığına kiralanacağı belirtildi.
Sezon başından itibaren detaylı bir şekilde takip edilen Bulgar oyuncu için bordo-mavili kulübün kiralama bedeli olarak düşük bir rakam ödeyeceği ifade edildi. Todor Nedelev bu sezon Bulgaristan Ligi'nde görev yaptığı 18 maçta 7 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
BİR GÖRÜŞ
Tam bir hücum oyuncusu
Trabzonspor, fayda-maliyet açısından doğru yolda bir adım atıyor. Botev Plovdiv altyapısından yetişen Todor Nedelev, her iki kanatta ve 10 numara olarak da oynayabilen tam bir hücum oyuncusu. İki ayağını da kullanan 26 yaşındaki Bulgar futbolcu, Mainz deneyiminde sınıfta kalsa da ülkesine dönüşte yuvası Botev Plovdiv'deki performansı ile yeniden kendini buldu.
Hücum aksiyonu bol bir takım olan Trabzonspor'un elini güçlendirecek. Kadro derinliğini sadece sayı olarak değil kalite olarak da artıracak bir transfer.
Suat UMURHAN