Todor Nedelev Trabzonspor’da

Trabzonspor, Badou Ndiaye'den sonra Bulgar ofansif orta saha oyuncusu Todor Nedelev ile de prensip anlaşmasına vardı.Sezon başından itibaren detaylı bir şekilde takip edilen Bulgar oyuncu için bordo-mavili kulübün kiralama bedeli olarak düşük bir rakam ödeyeceği ifade edildi.Trabzonspor, fayda-maliyet açısından doğru yolda bir adım atıyor. Botev Plovdiv altyapısından yetişen Todor Nedelev, her iki kanatta ve 10 numara olarak da oynayabilen tam bir hücum oyuncusu.Hücum aksiyonu bol bir takım olan Trabzonspor'un elini güçlendirecek. Kadro derinliğini sadece sayı olarak değil kalite olarak da artıracak bir transfer.

BUGÜN NELER OLDU