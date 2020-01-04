67 hakemin 66’sı kırmızı kart dedi, SARI ÇIKTI!

"Beşıktaş ile Denizlispor arasında ciddi faullü bir pozisyon vardı (Diaby'ye yapılan arkadan müdahale sonrasında Sackey sarı kart görmüştü).
Bu olayda VAR'ın müdahalesi olmadı. Bunu hakem ve gözlemcilere anket gibi formla sorduğumuzda yanıtlar aldık. 67 kişi katılmış. Bunlardan 1 tane gözlemci sarı kart demiş, diğerleri kırmızı kart demiş."
Vida&Serdar için VAR konuşmasını sormuşlar
"UEFA'NIN bütün hakemlere verdiği seminerlerde 'Ucuz penaltı'
olmasın talimatı var. Özellikle bu itme konularında, bunun şiddeti bir yerde yazmadığı için geniş bir aralık bulunuyor. Aynı şey yurt dışında da var. Serdar Aziz-Domagoj Vida pozisyonunun VAR konuşmasını sorduk, standart bir konuşma olmuş. Hakemlerle, karar hakkında hemfikir değiliz ama bir art niyet yok."