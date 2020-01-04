67 hakemin 66’sı kırmızı kart dedi, SARI ÇIKTI!

BUGÜN NELER OLDU

"Beşıktaş ile Denizlispor arasında ciddi faullü bir pozisyon vardıBu olayda VAR'ın müdahalesi olmadı. Bunu hakem ve gözlemcilere anket gibi formla sorduğumuzda yanıtlar aldık.Vida&Serdar için VAR konuşmasını sormuşlar"UEFA'NIN bütün hakemlere verdiği seminerlerdeolmasın talimatı var. Özellikle bu itme konularında, bunun şiddeti bir yerde yazmadığı için geniş bir aralık bulunuyor. Aynı şey yurt dışında da var. Serdar Aziz-Domagoj Vida pozisyonunun VAR konuşmasını sorduk, standart bir konuşma olmuş.