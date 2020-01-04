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'ta harekatı

Süper Lig'de ikinci yarıya kadrosunu güçlendirerek girmek isteyen ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren 'ta savunmaya takviye için çalışmalar başladı. Bu doğrultuda İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen ve Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak için süre bulabileceği bir takımda oynamak isteyen 'ü transfer listesine alan siyah beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapacak.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 4.1.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 01:34
Beşiktaş'ta Mert Müldür harekatı

Beşiktaş'ta transfer harekatı dört koldan sürüyor. Kartal'ın sezon başında da istediği ama Sassuolo'ya kaptırdığı milli oyuncu Mert Müldür için İtalyan ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.

Euro 2020'de forma giymek için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulüp yönetimiyle paylaşan Mert için, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacağı bildirildi.

Sassuolo'nun Mert için Beşiktaş'a henüz cevap vermediği, siyah-beyazlıların transfer önceliğinde ise sağ bekin önemli yer kaplamadığı bildirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 20 yaşındaki genç oyuncu Mert'i sadece sağ bekte değin aynı zamanda stoperde de oynayabilmesi nedeniyle istediği belirtildi.

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Beşiktaş'ta Mert Müldür harekatı
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