Cenk Tosun’un hocası Carlo Ancelotti Cengiz Ünder’i istiyor

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İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'e Manchester United ve Sevilla'nın ardından Premier Lig'den Everton'dan da talip oldu. İngiliz basını,devre arası transferleriyle takımını iddialı konuma getirmek istediğini ve hedeflerinden birinin de Cengiz olduğunu yazdı. Sakatlık sürecini atlatmasına rağmen teknik direktörü Paulo Fonseca'dan istediği süreyi alamayan milli yıldızın da Ada ekibine sıcak baktığı öğrenildi. Roma'nın Cengiz için en az 40 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği belirtildi. İtalyan temsilcisinde 75 maça çıkan milli futbolcunun 15 golü ve 11 asisti bulunuyor.