İspanya La Liga'da heyecan fırtınası devam ediyor. 19. hafta karşılaşmalarının oynandığı La Liga'da, milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, sahasında ligde kötü günler geçiren Leganes'i konuk etti. Enes Ünal 2 gol atmasına rağmen galibiyeti takımına kazandıramadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Leganes oldu. 4. dakikada Braithwaite'in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip üstünlüğü yakaladı. Ancak 4 dakika sonra sahneye çıkan Enes Ünal, beraberlik golünü kaydetti. 13. dakikada Roque Mesa ile Leganes bir kez daha öne geçti. İlk yarı 2-1 Leganes üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarıda sahneye çıkan isim bir kez daha Enes Ünal oldu. Milli yıldızımız 79. dakikada ağları sarstı ve maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla beraber ev sahibi Valladolid puanını 21'e yükseltirken 14. sırada yer aldı. Konuk ekip Leganes ise 14 puanda kaldı ve haftayı 19. sırada düşme hattında tamamladı.