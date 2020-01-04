Fenerbahçe - Alper Boğuşlu ayrılığının arkasındaki Altay Bayındır gerçeği

Fenerbahçe geçen sezon kaleci antrenörü olarak göreve getirdiği Alper Boğuşlu ile geçen gün yollarını ayırdı. Yerine de Borussia Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Marco Knoop getirildi.

Bu kararın arkasında kaleci Altay Bayındır'ın inişli çıkışlı bir grafik göstermesinin olduğu kaydedildi. İlk yarıda 17 maçın tamamına çıkan Altay, sadece 3 kez kalesini gole kapattı. Gol yememe ortalaması 17.6 olan 21 yaşındaki file bekçisi, 18 takımlı ligde 11. kaleci oldu. Ligde 21 gol yiyen Altay, maç başı ise 1.24 ortalaması ile mücadele etti. Genç kaleci, gol yememe istatistiği ile Avrupa'da 410 kaleci içinde 267. sırada yer aldı.

ZAJC İTALYA'YA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sadece 3 maça çıkabilen Miha Zajc'a, Brescia'den teklif var. İtalyan basınına göre Brescia, Empoli'den sarı-lacivertlilere transfer olan Zajc'ı tekrar İtalya'ya getirmek istiyor. Habere göre Slovenyalı orta saha da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Ocak ayı sonunda sahalara dönmesi beklenen Zajc'ın sözleşmesi 2023'te bitecek.