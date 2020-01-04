Galatasaray Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'yu renklerine bağladı

Süper Lig'de devre arası transfer sezonu bugün resmen başlarken, elini çabuk tutan Galatasaray, hızlı bir giriş yaptı. Değişim için düğmeye basan ve takımı gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Henry Onyekuru ile Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'yi renklerine bağladı. İki yıldızı da 1.5 yıllığına kiralayan Cimbom, sezon sonuna kadar kulüplerine herhangi bir bedel ödemeyecek.Yarın İstanbul'a gelecek olan Saracchi, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.Geçen sezon Galatasaray'da 14 gol atıp, 5 asist yapan Onyekuru, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Nijeryalı kanat oyuncusu, gittiği Monaco'da umduğunu bulamadı ve 4 maçta 1 asist üretti.2018'de River Plate'ten 12 milyon Euro'ya Alman ekibi Leipzig'e transfer olan 21 yaşındaki Saracchi, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi. Saracchi, bu sezon 7 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti.Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran ancak gittiği Monaco'da fazla şans bulamayan Nijeryalı sol kanat Onyekuru ise bugün İstanbul'da olacak.Sarı-kırmızılı kulüp iki futbolcuyu da kiralamak için görüşmelere başladığını dün KAP'a bildirdi.Eskişehirli Jesse Sekidika'nın transferi için de sona yaklaşan Cimbom, 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu kampa yetiştirmeye çalışıyor.Fatih Terim'in yeşil ışık yaktığı Arda Turan'ın yuvaya dönüşüne başkan Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamayla noktayı koydu. Başkan Cengiz, yapılan yönetim toplantısından sonra Arda ile ilgili soruya,diyerek yıldız oyuncu için kapıyı kapattı.Savunmaya takviye yapmayı isteyen Galatasaray için son iddia İtalya basınından geldi. Sarı-kırmızılıların, Falcao'nun önerisiyle Sampdoria forması giyen Kolombiyalı Jeison Murillo'yu gündemine aldığı belirtildi. Tutto Mercato sitesinin haberine göre G.Saray, 27 yaşındaki stoper için Sampdoria'ya 750 bin Euro kiralama ücreti teklif etti. İtalyan ekibinin de bu teklife sıcak baktığı kaydediliyor.9 Kasım'daki Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Ameliyat olacakYabancı kontenjanı dolu olan G.Saray, Andone'nin kiralık sözleşmesini feshedecek. Rumen forvet, Brighton'a geri dönüyor.

BUGÜN NELER OLDU