İşte Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ilk yarı değerlendirmesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendisi hakkındaki eleştirilerin tüm etkenler göz önüne alınmadan yapıldığını söyledi. Yakın dostlarıyla yaptığı bir sohbette Yanal, sezon başından bu yana yaşadıkları sakatlıkların bellerini büktüğünü söyledi. Tecrübeli teknik adam, uzun süre Serdar Aziz'den faydalanamadığını, Rami'nin sakatlandığını belirtirken Sadık'ın sezonu kapattığını hatırlattı. Uzun süre Jailson'u stoperde oynatmak zorunda kaldığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Bunun dışında sol bekimiz neredeyse ilk yarının tamamında sakattı. Sağ bek Isla da uzun süre takımdan ayrıydı" dedi.

SAKATLAR ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLADI

Yanal, hücum bölgesindeki sıkıntılara ise "Moses iki kez sakatlandı, Rodrigues bir kez sakatlanıp bir kez 2 maç ceza aldı. Vedat ile Kruse'nin sakat olduğu haftada Mevlüt Erdinç'in adalesi yırtıldı. Üst üste gelen talihsizlikler nedeniyle en az 5-6 puan kaybettik. Kimse konuşmuyor ama bunlar bizim elimizi kolumuzu bağlayan etkenlerdi. İkinci yarıda çok daha iyi seviyeye geleceğiz" şeklinde dert yandı.

YAPBOZ TAHTASI

Sakatlıklardan dert yanan Ersun Yanal, geride kalan 17 haftada kadro istikrarını bir türlü yakalayamadı. Eksikler nedeniyle 23 farklı futbolcuyu sahaya süren ve 5 farklı stoper ikilisi ile oynayan Ersun Yanal, merkez orta sahada ise 6 farklı tandemi denedi. İstikrar sorunu yaşayan sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar stoper ikilisi olarak Jailson-Zanka, Zanka-Rami, Zanka-Serdar, Serdar-Sadık ve Jailson-Sadık denendi. Merkez orta sahada ise Emre-Ozan, Emre-Tolga, Gustavo-Tolga, Emre-Gustavo, Gustavo-Ozan ve sadece Gustavo ile denemeler yapıldı.