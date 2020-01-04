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’ten itiraf geldi: Keşke Zorlu olmasaydı!

Türkiye’nin SABAH SPOR’dan öğrendiği buluşma için MHK Başkanı ’ten itiraf geldi: “Toplantının nedeni basında kural hatası, IFAB raporu, hakem atamaları, penaltı tekrarı konularının rahatsız edici olmasıydı.” "Başkan Koç, çekincelerini anlattı. Ben de gözlemci not sistemi ve penaltı tekrarlarını anlattım. Koç ikna olduğunu söyledi."

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Zekeriya Alp’ten itiraf geldi: Keşke Zorlu olmasaydı!
Sezonun ilk yarısında en çok hakemler konuşulurken VAR sistemi ve eleştiriler de peşinden geldi. Dün ise ilk yarının ardından MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan, düzenledikleri basın toplantısı ile yaşananları anlatıp sorulara yanıt verdi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Zorlu Center'daki görüşmeye de değinen Alp, şunları anlattı:

'KURAL HATASI VAR' DEDILER!
MHK Başkanı olarak benim bulunmamın ana sebepleri, yazılı ve görsel basında kural hatası, IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) raporu, atamalarda hakemlere sonraki hafta görev verilip verilmemesi, penaltıların tekrar edilip edilmemesi gibi konuların gündem haline getirilip, özellikle bunların herkes için rahatsız edici boyutlara ulaşmasıydı. Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili iki defa kural hatası yapıldığı iddiasıyla Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusu olmuştu. Önce Sayın Ali Koç, konularla ilgili tüm çekincelerini bu görüşmede anlattı.

O BULUŞMADA HER ŞEYİ ANLATTIM
Maçın ertesi günü Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile oturup pozisyonlara baktık. Bu konuyla ilgili kural hatası olmadığında hemfikir olduk. Saat 11.00 gibi de gazeteci arkadaş aradı, kural hatası konusunu sordu. F.Bahçe'nin konuyla ilgili başvurusu yoktu. Ben de iyi niyetli bir şekilde kural hatası olmadığını söyledim. IFAB'ın bakışı soruldu. IFAB'dan gelen görüşü okudum ve kural hatası olmadığı açıkça belirtiliyordu. Taçla ilgili kural hatası olmadığı için sorulmaya gerek olmadığını Semih Özsoy'a anlattım. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in olduğu ortamda, her kulüp başkanıyla her zaman görüşmeye hazırım. Toplantının yeri konusundaki eleştirilere tabii ki saygı duyarım ama adaletin mekânı olmaz. Başka yerde yapılabilirdi. Keşke Zorlu'da olmasaydı. Toplantıda gözlemci not sistemi ve penaltı tekrarları dahil tüm konuları anlattım. Ali Koç ikna oldu ve bana teşekkür etti.

VAR KAYITLARINI BİZ BİLE BİLMİYORUZ!..
"VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz ve öğrenmek de istemiyoruz ama acil bir durum söz konusu olursa bizimle de paylaşılmasını isteriz. Uzaktan-yakından kayıtlarla alakamız yok."

AVRUPA'DA VAR KAOSU YAŞANIYOR
"VAR adalet için getirildi. Geldiğimiz noktayı özellikle Avrupa ile karşılaştırdığımızda, çok olumlu buluyorum. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde VAR kaosu yaşanıyor."

'F.BAHÇE KAZANDI' DİYE HAKEMİN KADERİ DEĞİŞMEZ
Zekeriya Alp, F.Bahçe'nin hakem atamalarındaki itirazına tek tek maç analizi yaparak yanıt verdi
"F.Bahçe-Gazişehir maçında hakem siyah-beyaz bir karar vermiş ve cezaya girmiş, bir sonraki hafta dinlendi. Halil Umut Meler, Başakşehir-F.Bahçe maçında 85 puanın üstünde aldı ama VAR pozisyonu olduğu için dinlendirildi. Alanyaspor- F.Bahçe maçında Halis Özkahya iyi not almış ve ertesi hafta Beşiktaş-Başakşehir maçında VAR görevine atandı. F.Bahçe-A.Gücü maçında Abdulkadir Bitigen iki bariz hata yapıyor, aldığı not çok düşük ve iki hafta dinlendirildi. G.Saray- F.Bahçe maçında Cüneyt Çakır harika bir maç yönetiyor, en üst düzeylerde bir not alıyor ve ertesi hafta maç yönetti. Denizlispor- F.Bahçe maçında Fırat Aydınus'a ertesi hafta VAR'da görev verdik. F.Bahçe- Konya maçında Ali Şansalan, çok iyi not almış ve ertesi hafta VAR görevi vermişiz. Kayserispor-F.Bahçe maçını yöneten Arda Kardeşler'e bir sonraki hafta da maç verdik, çok iyi yönettiği için. Yeni Malatyaspor-F.Bahçe maçında Mete Kalkavan bu maçtan sonra cezaya girdi. Göztepe-F.Bahçe maçında Abdulkadir Bitigen iki bariz hata yaptı ve dinlendi."

KENARDAN EL KOL HAREKETİNE İZİN YOK!
"FUTBOLCULAR ve teknik heyetlerin hakemin vermiş olduğu karar sonrası sözle veya el kol hareketleriyle aşırı itirazda bulunarak sahaya müdahil olmaları ve seyirciyi ateşleyip, galeyana getirmeleri hassas bir konu. Hakemlerimiz maç yönetirken kişiliklerini rencide edici hareketlere karşıyız. Bu manada asla taviz vermeyeceğiz."

KOÇ HOLDING İLE ÇALIŞMAM ETIKTİR!
"SAHIBI olduğum şirket nedeniyle Koç Holding ile 30 yıldır çalışıyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Bunu Nihat Başkan'a da sezon başında söyledim ve 'Bir sıkıntı yok. En büyük sponsorumuz Arçelik' dedi. Ve ben görevi bu şekilde kabul ettim. Ali Koç ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmedim ve o toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulundum. Bu neden toplumu bu kadar ilgilendiriyor? İş yaptığımız firmam, üç gün önce kurulmadı. 41 yıllık firmamda 30 yıldır Koç ile çalışıyorum. Bence etik. Ne gibi bir sonuç çıkabilir? Benim gibi bir sürü yönetici var Koç ile iş yapan. Bunun gündeme gelmesi çok enteresan. Hiç de hoş olmayan bir görüntü ortaya atılmaya çalışılıyor."

F.BAHÇE&BEŞİKTAŞ YENİLİNCE HAKEM DEĞİŞTİ!
"4-5 hafta önceden derbi hakemini belirliyoruz. Halil Umut Meler o maça hazırlandı. Bir hafta öncesinde iki takımın yenilgisi ile kararı değiştirdik. İki sıkıntılı takımın maçına Cüneyt Çakır ve ekibini vermek istedik; onların daha rahat bir maç yönetmesi için. Halil Umut Meler de genç bir arkadaşıızdı ve onu da zor durumda bırakmak istemedik."

DERBİDE OTORİTE ZAFİYETİ OLDU
F.Bahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında 5 hakemle görüştük. Sadece Tarık Ongun'u çağırmadık. Zira bizim üzerinde durduğumuz pozisyona çok uzaktaydı. Otorite zaafına karşı uyarılara rağmen gerekli müdahale hakemlerimiz tarafından yapılmadı. Ben hakemlerimle tabii ki görüşürüm. Bunun için kimseden izin de talimat da almam."

İZLENİM
Levent TÜZEMEN

ALP'İN 'ZORLU' PİŞMANLIĞI!
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Riva'da başlattığı medya toplantıları MHK'ye de yol haritası oldu. Sezon başından bu yana yaşanan hakem hataları kulüplerin tepkisini çektiği gibi kulüp başkanlarının demeç savaşlarına neden oldu. Özellikle Zorlu Center'da kapalı kapılar ardında yapılan "TFF-MHK- F.Bahçe" gizli görüşmesinin medyaya sızması ve F.Bahçe- Beşiktaş derbisindeki hakem hatalarının manşetlere oturması, MHK yönetimini yazılı ve görsel medya ile buluşturdu. Şeffaf geçen toplantıda her türlü sorular MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Oğuz Sarvan'a yöneltildi. Alp de Sarvan da hakemlerle ilgili geri adım atmadı ve her türlü bilgiyi verdi. Bir bilgi; F.Bahçe Başkanı Ali Koç; Zorlu'daki görüşme sonrasında hakem hatalarıyla ilgili sorduğu sorular sonunda verilen cevaplarla ilgili "İkna oldum" demiş.

VAR KAYITLARI KİLİTTİR
Ali Koç'un bu söylemini toplantı bitiminde dile getirmemesi çok şaşırtıcı değil mi? Koç'un ikna sözünü dile getirmemesi de MHK'de ve TFF'de hayal kırıklığı yaratmış. Keşke Ali Koç, "Yiğidi öldür ama hakkını ver" sözünü hayata geçirseydi. Bu arada, MHK Başkanı Alp, Zorlu'da yapılan toplantının önceden medyaya bildirilmemesinin bir hata olduğunu kabul etti. Hatta bu düşüncesini TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de ilettiğini vurguladı. Sadece Alp'in "VAR kayıtları bizi ilgilendirmiyor" sözü bence hataydı. VAR kayıtları incelenmez ise o zaman hataları nasıl tespit edecekler? Gelişmeyi nasıl sağlayacaklar. Alper Ulusoy ile Halis Özkahya'yı birlikte buluşturmamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Oğuz Sarvan'ın hakemler ile ilgili bizlere aktardığı "Ödül ve Ceza" şeklindeki bilgiler dolu doluydu. Bilgilendirme bence çok iyi oldu. MHK söylem ve eylemleriyle ligin ikinci yarısı için hem bir nefes hem de kredi aldı

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Zekeriya Alp’ten itiraf geldi: Keşke Zorlu olmasaydı!
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