Zekeriya Alp’ten itiraf geldi: Keşke Zorlu olmasaydı!

Sezonun ilk yarısında en çok hakemler konuşulurken VAR sistemi ve eleştiriler de peşinden geldi. Dün ise ilk yarının ardından MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan, düzenledikleri basın toplantısı ile yaşananları anlatıp sorulara yanıt verdi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıdaşunları anlattı:MHK Başkanı olarak benim bulunmamın ana sebepleri, yazılı ve görsel basında kural hatası, IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) raporu, atamalarda hakemlere sonraki hafta görev verilip verilmemesi, penaltıların tekrar edilip edilmemesi gibi konuların gündem haline getirilip, özellikle bunların herkes için rahatsız edici boyutlara ulaşmasıydı.Önce Sayın Ali Koç, konularla ilgili tüm çekincelerini bu görüşmede anlattı.Bu konuylailgili kural hatası olmadığındahemfikir olduk. Saat 11.00 gibi degazeteci arkadaş aradı, kural hatasıkonusunu sordu. F.Bahçe'ninkonuyla ilgili başvurusu yoktu.IFAB'ın bakışı soruldu. IFAB'dangelen görüşü okudum ve kuralhatası olmadığı açıkça belirtiliyordu.TFF Başkanı Nihat Özdemir'inolduğu ortamda, her kulüpbaşkanıyla her zaman görüşmeyehazırım. Toplantının yeri konusundakieleştirilere tabii ki saygıduyarım ama adaletin mekânıolmaz. Başka yerde yapılabilirdi.Keşke Zorlu'da olmasaydı."VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz ve öğrenmek de istemiyoruz ama acil bir durum söz konusu olursa bizimle de paylaşılmasını isteriz. Uzaktan-yakından kayıtlarla alakamız yok.""VAR adalet için getirildi. Geldiğimiz noktayı özellikle Avrupa ile karşılaştırdığımızda, çok olumlu buluyorum. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde VAR kaosu yaşanıyor."Zekeriya Alp, F.Bahçe'nin hakem atamalarındaki itirazına tek tek maç analizi yaparak yanıt verdiF.Bahçe-Gazişehir maçındaHalil Umut Meler, Başakşehir-F.Bahçemaçında 85 puanın üstünde aldı amaAlanyaspor-F.Bahçemaçında Halis Özkahya iyi not almış veertesi hafta Beşiktaş-Başakşehir maçında. F.Bahçe-A.GücümaçındaG.Saray- F.Bahçemaçında Cüneyt Çakır harika bir maçyönetiyor, en üst düzeylerde bir not alıyorve ertesi hafta maç yönetti. Denizlispor-F.Bahçe maçında Fırat Aydınus'a ertesihafta VAR'da görev verdik. F.Bahçe-Konya maçında Ali Şansalan, çok iyi notalmış ve ertesi hafta VAR görevi vermişiz.Kayserispor-F.Bahçe maçını yönetenArda Kardeşler'e bir sonraki hafta damaç verdik, çok iyi yönettiği için."FUTBOLCULAR ve teknik heyetlerin hakemin vermiş olduğu karar sonrası sözle veya el kol hareketleriyle aşırı itirazda bulunarak sahaya müdahil olmaları ve seyirciyi ateşleyip, galeyana getirmeleri hassas bir konu. Hakemlerimiz maç yönetirken kişiliklerini rencide edici hareketlere karşıyız. Bu manada asla taviz vermeyeceğiz.""SAHIBI olduğum şirket nedeniyle Koç Holding ile 30 yıldır çalışıyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Bunu Nihat Başkan'a da sezon başında söyledim ve 'Bir sıkıntı yok. En büyük sponsorumuz Arçelik' dedi. Ve ben görevi bu şekilde kabul ettim. Ali Koç ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmedim ve o toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulundum. Bu neden toplumu bu kadar ilgilendiriyor? İş yaptığımız firmam, üç gün önce kurulmadı. 41 yıllık firmamda 30 yıldır Koç ile çalışıyorum. Bence etik. Ne gibi bir sonuç çıkabilir? Benim gibi bir sürü yönetici var Koç ile iş yapan. Bunun gündeme gelmesi çok enteresan. Hiç de hoş olmayan bir görüntü ortaya atılmaya çalışılıyor.""4-5 hafta önceden derbi hakemini belirliyoruz. Halil Umut Meler o maça hazırlandı. Bir hafta öncesinde iki takımın yenilgisi ile kararı değiştirdik. İki sıkıntılı takımın maçına Cüneyt Çakır ve ekibini vermek istedik; onların daha rahat bir maç yönetmesi için. Halil Umut Meler de genç bir arkadaşıızdı ve onu da zor durumda bırakmak istemedik."F.Bahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında 5 hakemle görüştük. Sadece Tarık Ongun'u çağırmadık. Zira bizim üzerinde durduğumuz pozisyona çok uzaktaydı. Otorite zaafına karşı uyarılara rağmen gerekli müdahale hakemlerimiz tarafından yapılmadı. Ben hakemlerimle tabii ki görüşürüm. Bunun için kimseden izin de talimat da almam."Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Riva'da başlattığı medya toplantıları MHK'ye de yol haritası oldu. Sezon başından bu yana yaşanan hakem hataları kulüplerin tepkisini çektiği gibi kulüp başkanlarının demeç savaşlarına neden oldu. Özellikle Zorlu Center'da kapalı kapılar ardında yapılan "Şeffaf geçen toplantıda her türlü sorular MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Oğuz Sarvan'a yöneltildi. Alp de Sarvan da hakemlerle ilgili geri adım atmadı ve her türlü bilgiyi verdi. Bir bilgi; F.Bahçe Başkanı Ali Koç; Zorlu'daki görüşme sonrasında hakem hatalarıyla ilgili sorduğu sorular sonunda verilen cevaplarla ilgilidemiş.Bu arada,MHK Başkanı Alp, Zorlu'da yapılantoplantının önceden medyayabildirilmemesinin bir hata olduğunukabul etti. Hatta bu düşüncesiniTFF Başkanı Nihat Özdemir'e deilettiğini vurguladı. Sadece Alp'insözübence hataydı. VAR kayıtları incelenmezise o zaman hataları nasıl tespitedecekler? Gelişmeyi nasıl sağlayacaklar.Alper Ulusoy ile Halis Özkahya'yıbirlikte buluşturmamaya özen gösterdiklerinivurgulayan Oğuz Sarvan'ınhakemler ile ilgili bizlere aktardığışeklindeki bilgiler dolu doluydu.Bilgilendirme bence çok iyi oldu. MHKsöylem ve eylemleriyle ligin ikinci yarısı içinhem bir nefes hem de kredi aldı

