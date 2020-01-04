Zekeriya Alp’ten itiraf geldi: Keşke Zorlu olmasaydı!

Sezonun ilk yarısında en çok hakemler konuşulurken VAR sistemi ve eleştiriler de peşinden geldi. Dün ise ilk yarının ardından MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan, düzenledikleri basın toplantısı ile yaşananları anlatıp sorulara yanıt verdi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Zorlu Center'daki görüşmeye de değinen Alp,
şunları anlattı:
'KURAL HATASI VAR' DEDILER!
MHK Başkanı olarak benim bulunmamın ana sebepleri, yazılı ve görsel basında kural hatası, IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) raporu, atamalarda hakemlere sonraki hafta görev verilip verilmemesi, penaltıların tekrar edilip edilmemesi gibi konuların gündem haline getirilip, özellikle bunların herkes için rahatsız edici boyutlara ulaşmasıydı. Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili iki defa kural hatası yapıldığı iddiasıyla Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusu olmuştu.
Önce Sayın Ali Koç, konularla ilgili tüm çekincelerini bu görüşmede anlattı.
O BULUŞMADA HER ŞEYİ ANLATTIM
Maçın ertesi günü Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile oturup pozisyonlara baktık.
Bu konuyla
ilgili kural hatası olmadığında
hemfikir olduk. Saat 11.00 gibi de
gazeteci arkadaş aradı, kural hatası
konusunu sordu. F.Bahçe'nin
konuyla ilgili başvurusu yoktu. Ben de iyi niyetli bir şekilde kural hatası olmadığını söyledim.
IFAB'ın bakışı soruldu. IFAB'dan
gelen görüşü okudum ve kural
hatası olmadığı açıkça belirtiliyordu. Taçla ilgili kural hatası olmadığı için sorulmaya gerek olmadığını Semih Özsoy'a anlattım.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in
olduğu ortamda, her kulüp
başkanıyla her zaman görüşmeye
hazırım. Toplantının yeri konusundaki
eleştirilere tabii ki saygı
duyarım ama adaletin mekânı
olmaz. Başka yerde yapılabilirdi.
Keşke Zorlu'da olmasaydı. Toplantıda gözlemci not sistemi ve penaltı tekrarları dahil tüm konuları anlattım. Ali Koç ikna oldu ve bana teşekkür etti.
VAR KAYITLARINI BİZ BİLE BİLMİYORUZ!..
"VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz ve öğrenmek de istemiyoruz ama acil bir durum söz konusu olursa bizimle de paylaşılmasını isteriz. Uzaktan-yakından kayıtlarla alakamız yok."
AVRUPA'DA VAR KAOSU YAŞANIYOR
"VAR adalet için getirildi. Geldiğimiz noktayı özellikle Avrupa ile karşılaştırdığımızda, çok olumlu buluyorum. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde VAR kaosu yaşanıyor."
'F.BAHÇE KAZANDI' DİYE HAKEMİN KADERİ DEĞİŞMEZ
Zekeriya Alp, F.Bahçe'nin hakem atamalarındaki itirazına tek tek maç analizi yaparak yanıt verdi
"
F.Bahçe-Gazişehir maçında hakem siyah-beyaz bir karar vermiş ve cezaya girmiş, bir sonraki hafta dinlendi.
Halil Umut Meler, Başakşehir-F.Bahçe
maçında 85 puanın üstünde aldı ama VAR pozisyonu olduğu için dinlendirildi.
Alanyaspor-
F.Bahçe
maçında Halis Özkahya iyi not almış ve
ertesi hafta Beşiktaş-Başakşehir maçında VAR görevine atandı
. F.Bahçe-A.Gücü
maçında Abdulkadir Bitigen iki bariz hata yapıyor, aldığı not çok düşük ve iki hafta dinlendirildi.
G.Saray- F.Bahçe
maçında Cüneyt Çakır harika bir maç
yönetiyor, en üst düzeylerde bir not alıyor
ve ertesi hafta maç yönetti. Denizlispor-
F.Bahçe maçında Fırat Aydınus'a ertesi
hafta VAR'da görev verdik. F.Bahçe-
Konya maçında Ali Şansalan, çok iyi not
almış ve ertesi hafta VAR görevi vermişiz.
Kayserispor-F.Bahçe maçını yöneten
Arda Kardeşler'e bir sonraki hafta da
maç verdik, çok iyi yönettiği için. Yeni Malatyaspor-F.Bahçe maçında Mete Kalkavan bu maçtan sonra cezaya girdi. Göztepe-F.Bahçe maçında Abdulkadir Bitigen iki bariz hata yaptı ve dinlendi."
KENARDAN EL KOL HAREKETİNE İZİN YOK!
"FUTBOLCULAR ve teknik heyetlerin hakemin vermiş olduğu karar sonrası sözle veya el kol hareketleriyle aşırı itirazda bulunarak sahaya müdahil olmaları ve seyirciyi ateşleyip, galeyana getirmeleri hassas bir konu. Hakemlerimiz maç yönetirken kişiliklerini rencide edici hareketlere karşıyız. Bu manada asla taviz vermeyeceğiz."
KOÇ HOLDING İLE ÇALIŞMAM ETIKTİR!
"SAHIBI olduğum şirket nedeniyle Koç Holding ile 30 yıldır çalışıyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Bunu Nihat Başkan'a da sezon başında söyledim ve 'Bir sıkıntı yok. En büyük sponsorumuz Arçelik' dedi. Ve ben görevi bu şekilde kabul ettim. Ali Koç ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmedim ve o toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulundum. Bu neden toplumu bu kadar ilgilendiriyor? İş yaptığımız firmam, üç gün önce kurulmadı. 41 yıllık firmamda 30 yıldır Koç ile çalışıyorum. Bence etik. Ne gibi bir sonuç çıkabilir? Benim gibi bir sürü yönetici var Koç ile iş yapan. Bunun gündeme gelmesi çok enteresan. Hiç de hoş olmayan bir görüntü ortaya atılmaya çalışılıyor."
F.BAHÇE&BEŞİKTAŞ YENİLİNCE HAKEM DEĞİŞTİ!
"4-5 hafta önceden derbi hakemini belirliyoruz. Halil Umut Meler o maça hazırlandı. Bir hafta öncesinde iki takımın yenilgisi ile kararı değiştirdik. İki sıkıntılı takımın maçına Cüneyt Çakır ve ekibini vermek istedik; onların daha rahat bir maç yönetmesi için. Halil Umut Meler de genç bir arkadaşıızdı ve onu da zor durumda bırakmak istemedik."
DERBİDE OTORİTE ZAFİYETİ OLDU
F.Bahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında 5 hakemle görüştük. Sadece Tarık Ongun'u çağırmadık. Zira bizim üzerinde durduğumuz pozisyona çok uzaktaydı. Otorite zaafına karşı uyarılara rağmen gerekli müdahale hakemlerimiz tarafından yapılmadı. Ben hakemlerimle tabii ki görüşürüm. Bunun için kimseden izin de talimat da almam."
İZLENİM
Levent TÜZEMEN
ALP'İN 'ZORLU' PİŞMANLIĞI!
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Riva'da başlattığı medya toplantıları MHK'ye de yol haritası oldu. Sezon başından bu yana yaşanan hakem hataları kulüplerin tepkisini çektiği gibi kulüp başkanlarının demeç savaşlarına neden oldu. Özellikle Zorlu Center'da kapalı kapılar ardında yapılan "TFF-MHK- F.Bahçe" gizli görüşmesinin medyaya sızması ve F.Bahçe- Beşiktaş derbisindeki hakem hatalarının manşetlere oturması, MHK yönetimini yazılı ve görsel medya ile buluşturdu.
Şeffaf geçen toplantıda her türlü sorular MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Oğuz Sarvan'a yöneltildi. Alp de Sarvan da hakemlerle ilgili geri adım atmadı ve her türlü bilgiyi verdi. Bir bilgi; F.Bahçe Başkanı Ali Koç; Zorlu'daki görüşme sonrasında hakem hatalarıyla ilgili sorduğu sorular sonunda verilen cevaplarla ilgili "İkna oldum"
demiş.
VAR KAYITLARI KİLİTTİR
Ali Koç'un bu söylemini toplantı bitiminde dile getirmemesi çok şaşırtıcı değil mi? Koç'un ikna sözünü dile getirmemesi de MHK'de ve TFF'de hayal kırıklığı yaratmış. Keşke Ali Koç, "Yiğidi öldür ama hakkını ver" sözünü hayata geçirseydi.
Bu arada,
MHK Başkanı Alp, Zorlu'da yapılan
toplantının önceden medyaya
bildirilmemesinin bir hata olduğunu
kabul etti. Hatta bu düşüncesini
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de
ilettiğini vurguladı. Sadece Alp'in "VAR kayıtları bizi ilgilendirmiyor"
sözü
bence hataydı. VAR kayıtları incelenmez
ise o zaman hataları nasıl tespit
edecekler? Gelişmeyi nasıl sağlayacaklar.
Alper Ulusoy ile Halis Özkahya'yı
birlikte buluşturmamaya özen gösterdiklerini
vurgulayan Oğuz Sarvan'ın
hakemler ile ilgili bizlere aktardığı "Ödül ve Ceza"
şeklindeki bilgiler dolu doluydu.
Bilgilendirme bence çok iyi oldu. MHK
söylem ve eylemleriyle ligin ikinci yarısı için
hem bir nefes hem de kredi aldı