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La Liga'da ilk yarının lideri

, İspanya 1. Futbol Ligi'nde ilk yarının son haftasında deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 23. dakikasında Diego Lopez'in attığı gole engel olamayan ve 1-0 geriye düşen Barcelona, 50'de ve 59'da 'in attığı gollerle 2-1 öne geçmesine karşın 88'de Lei Wu'nun attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla ve Barcelona sezonun ilk yarısını 50 puanla tamamlarken Barcelona averajla liderliğini korudu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 5.1.2020 01:17
La Liga'da ilk yarının lideri Barcelona

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında oynanan derbi maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Espanyol, 23. dakikada David Lopez'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı daha atak oynayan Barcelona, Luis Suarez (Dk. 50) ve Arturo Vidal'ın (Dk. 58) golleriyle 2-1 öne geçti.

Barcelona'da orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, 75. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin eksikliğini iyi değerlendiren Espanyol, 88. dakikada Wu Lei'nin golüyle skora eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince derbi 2-2 sona erdi.

Bu skorla puanını 40'a çıkaran Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider bitirdi. Katalan takımıyla aynı puanda olan Real Madrid ise ikinci sırada yer aldı.

La Liga'da 3'üncü Atletico Madrid ve 4'üncü Sevilla'nın da 35'er puanı bulunuyor.

Ligde son sırada olan Espanyol'un 11 puanı var.

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La Liga'da ilk yarının lideri Barcelona
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