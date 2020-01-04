Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku yaşanıyor... Sezon başında transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray, Diagne'yi Club Brugge'e kiralamıştı. Finansal Fair-Play anlaşması dolayısıyla oyuncu satışında artıya geçmek zorunda olan Galatasaray, Belçika ekibiyle yaptığı anlaşma gereği bu kiralamadan 3.5 milyon Euro kazanmıştı. Ancak, Diagne'nin yıllık ücretini Galatasaray ödemeye devam ediyordu...

Önümüzdeki iki sezon boyunca transfer dönemlerini kar ile kapatmak zorunda olan Galatasaray'da hedef, Diagne'yi satıp yüksek bonservis geliri elde etmekti. Ancak sezon içerisinde Club Brugge tarafından kadro dışı bırakılan Diagne, Belçika ekibinin Katar'da yapacağı kampın kadrosuna da alınmadı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK!

Bu durumda ortada kalan Diagne'nin Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor. Senegalli golcü ile ilgilenen kulübün bulunmaması, sarı-kırmızılıların elini kolunu bağlamış durumda...