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Son dakika haberi: , 'yı resmen açıkladı

, Stjepan Tomas'tan boşalan teknik direktörlük görevi için ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 4.1.2020 21:24 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 21:48
Son dakika haberi: Antalyaspor, Tamer Tuna'yı resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Stjepan Tomas'ın yerine teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süğlün, Tuna ile sözleşmenin yarın imzalanacağını ve 43 yaşındaki teknik adamın takımla kampa katılacağı kaydetti.

Teknik direktör Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.

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Son dakika haberi: Antalyaspor, Tamer Tuna'yı resmen açıkladı
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