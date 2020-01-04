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Son dakika: 'un yeni transferi Ndiaye şehre geldi!

'in ilk yarısını 3. sırada tamamlayan , çalışmalarını da hızlandırdı. Ara transfer döneminin açılmasıyla ilk bombayı patlatan Trabzonspor, 'den 'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmıştı. Senegalli yıldız şehre geldi ve sağlık kontrollerinden geçti. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.1.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 16:48
Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye şehre geldi!

Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve devre arasına girilmesinin ardından teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, ilk olarak Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Trabzonspor, Senegalli futbolcuyu Stoke City'den yarım sezonluğuna kiraladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

Ndiaye, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transfer görüşmelerini burada sürdürmüştü. Resmi anlaşmanın ardından Trabzon'a gelen Ndiaye, sağlık kontrolünden geçti.

İşte o görüntüler...

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Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye şehre geldi!
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