Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve devre arasına girilmesinin ardından teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, ilk olarak Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Trabzonspor, Senegalli futbolcuyu Stoke City'den yarım sezonluğuna kiraladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

Ndiaye, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transfer görüşmelerini burada sürdürmüştü. Resmi anlaşmanın ardından Trabzon'a gelen Ndiaye, sağlık kontrolünden geçti.

İşte o görüntüler...