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Transferin gözdeleri ve ! İşte o teklifler

Juventus'ta forma giyen ve Roma'da oynayan , Avrupa'da kış transfer döneminin önde gelen isimleri olarak dikkat çekiyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansla adından söz ettiren Merih için Arsenal, 50 milyon Euro'yu gözden çıkarırken 'un forma giydiği Everton, Cengiz Ünder için 40 milyon Euro'luk bütçe ayırdı.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 4.1.2020 00:37 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 01:51
Transferin gözdeleri Merih Demiral ve Cengiz Ünder! İşte o teklifler

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli isimlerden Merih Demiral, transfer piyasasında da adından sıkça söz ettiriyor. Milan, A. Madrid ve Schalke 04'le adı anılan 21 yaşındaki stoperin son talibi Arsenal oldu. İngiliz ekibi, teknik direktör Mikel Arteta'nın gözdesi olan Merih için gözünü kararttı. Topçular, bu transfer için 50 milyon euro'luk bütçe ayırdı. Juventus'ta son dönemde süresi artan Merih ise, takımda kalmayı düşünüyor. Arsenal'in, De Ligt'ten formayı kapan milli oyuncuyu ikna etmek için sınırları zorlaması gerekiyor. Juventus sportif direktörü Paratici, transferle ilgili "Ocak ayında kimse ayrılmayacak" ifadesini kullanmıştı.

EVERTON, CENGİZ ÜNDER'İ İSTİYOR

Roma'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Manchester United, Sevilla ve Bayern Münih gibi takımların gündeminde yer alan milli oyuncunun son talibi Cenk Tosun'lu Everton oldu. Bleacher Report'un haberine göre, İngiliz ekibi, Cengiz'i listenin başına yazdı. 23 yaşındaki yıldız için 40 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı belirtildi. İmzalar atılırsa Cengiz, Sigurdsson'un ardından kulüp tarihinin en pahalı ismi olacak.

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Transferin gözdeleri Merih Demiral ve Cengiz Ünder! İşte o teklifler
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