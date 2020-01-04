Yeni Malatyaspor cephesinden Sergen Yalçın ve Guilherme için flaş açıklama

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ve Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin takımdaki akıbetleri belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Adil Gevrek, Yalçın ile uzun vadeli bir planları olmadığını söylerken Guilherme hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak da "Guilherme için herhangi bir takımla görüşmedik. Ancak özellikle büyük takımlardan teklif gelirse veririz. Hem oyuncunun önünü açmak, hem de kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz." dedi.