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cephesinden ve için flaş açıklama

'da teknik direktör ve Brezilyalı oyuncu 'nin takımdaki akıbetleri belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Adil Gevrek, Yalçın ile uzun vadeli bir planları olmadığını söylerken Guilherme hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak da "Guilherme için herhangi bir takımla görüşmedik. Ancak özellikle büyük takımlardan teklif gelirse veririz. Hem oyuncunun önünü açmak, hem de kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 4.1.2020 20:47
Yeni Malatyaspor cephesinden Sergen Yalçın ve Guilherme için flaş açıklama
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Yeni Malatyaspor cephesinden Sergen Yalçın ve Guilherme için flaş açıklama
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