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4 ay sonra sahada

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Yusuf Yazıcı 4 ay sonra sahada
Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Roma'da tedavisine devam ediliyor. Sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olan genç futbolcuyu Lille kulüp doktoru Flamant Patrick ziyaret etti. Patrick, "Yusuf fizik tedavi çalışmalarına başladı. Bu gibi sakatlıklarda süreç oldukça zor geçebiliyor. Tam olarak iyileşebilmesi için zamana ihtiyacı var" dedi. Flamant Patrick, Yusuf Yazıcı'nın 4 ay sonra sahalara dönebileceğini söyledi. Milli futbolcu ise daha önce yaptığı açıklamada EURO 2020'ye yetişmek istediğini kaydetmişti.
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Yusuf Yazıcı 4 ay sonra sahada
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