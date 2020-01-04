Ziraat Türkiye Kupası'nada şölen 14 Ocak’ta başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1 ve 2. maçlarının programı açıklandı. Yine A Spor ekranlarından futbolseverlere ulaşacak kupa heyecanında ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak'ta,
rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak'ta
oynanacak. Müsabakaların programı şöyle:
14 OCAK SALI
16:00 M.Başakşehir-Kırklarelispor
18:30 DG Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
20:30 İM Kayserispor-Fenerbahçe
15 OCAK ÇARŞAMBA
16:00 Aytemiz Alanya-Kasımpaşa
18:30 BŞB Erzurumspor-Beşiktaş
20:30 Ç.Rizespor-Galatasaray
16 OCAK PERŞEMBE
18:00 Antalyaspor-Göztepe
20:30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor