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'nada şölen 14 Ocak’ta başlıyor

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nada şölen 14 Ocak’ta başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1 ve 2. maçlarının programı açıklandı. Yine A Spor ekranlarından futbolseverlere ulaşacak kupa heyecanında ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak'ta, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak. Müsabakaların programı şöyle:

14 OCAK SALI
16:00 M.Başakşehir-Kırklarelispor
18:30 DG Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
20:30 İM Kayserispor-Fenerbahçe

15 OCAK ÇARŞAMBA
16:00 Aytemiz Alanya-Kasımpaşa
18:30 BŞB Erzurumspor-Beşiktaş
20:30 Ç.Rizespor-Galatasaray

16 OCAK PERŞEMBE
18:00 Antalyaspor-Göztepe
20:30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
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Ziraat Türkiye Kupası'nada şölen 14 Ocak’ta başlıyor
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