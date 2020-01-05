Beşiktaş'ta Zaza'nın ardından 2 forvet daha gündemde: Valere Germain, Enner Valencia

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Simone Zaza'dan sonra Valere Germain ile Enner Valencia'yi transfer listesine ekledi

Beşiktaş'ta transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Burak Yılmaz'a alternatif bir forvetin olmaması yönetimini harekete geçirdi. Bir süredir Torino'da forma giyen Simone Zaza ile ilgilenen siyah-beyazlılar listesine iki yeni isim daha ekledi. Beşiktaş ilk olarak Marsilya'da gözden çıkarılan 29 yaşındaki golcü Valere Germain için girişimlere başladı. Marsilya'da geçtiğimiz sezon ve bu sezon kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Germain'in kariyerini farklı bir takımda sürdürmeyi istediği ifade edilirken, tecrübeli teknik direktör Andre Villas Boas'ın bu ayrılığa onay verdiği bildirildi.

AVCI DA SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlıların listesindeki diğer isim ise Meksika ekibi Tigres'te forma giyen Enner Valencia. Beşiktaş yönetimine menajerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki Ekvatorlu santrforun hem merkez forvette hem de kanat bölgesinde forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Siyahbeyazlıların tecrübeli golcüyü sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak için kulübüyle pazarlıkta olduğu belirtildi. Meksika ekibinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak baktığı ifade edilirken, Beşiktaş ise bu opsiyon şartına yanaşmak istemiyor.

352

Marsilya'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Valere Germain, profesyonel kulüp kariyeri boyunca toplam 352 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta 91 gol atan, 37 de asist yapan Fransız yıldız toplam 126 gole direkt olarak katkıda bulundu. Germain, en çok golünü 198 maça çıktığı Monaco formasıyla 49 kez fileleri havalandırarak yaptı.

TRANSFERİNE ONAY VERİLDİ

Beşiktaş'ın listesindeki Enner Valencia'nın kulübü Tigres'ten bu transfere yeşil ışık yandı. Tigres kulübü başkanı, yıldız golcünün transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Meksika basınına konuşan kulüp başkanı Miguel Angel Garza, "Bu tarz görüşmeler 31 Ocak'a kadar devam edecektir. Eğer üç tarafı da memnun edecek bir şey olursa transfere izin veririz" ifadelerini kullandı.

ENNER VALENCIA

Tigres'te oynayan 30 yaşındaki Ekvatorlu golcü Enner Valencia, gol attığı kadar attırmayı da seven bir oyuncu. 339 resmi maçta görev yapan tecrübeli forvet, 87 kez fileleri havalandırırken, 43 kez de asist yapmayı başardı. 1.77 boyundaki santrfor, kulüp kariyerindeki en çok golü (32), 107 kez formasını giydiği Tigres'te kaydetti.