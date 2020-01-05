CANLI | Liverpool Everton maçı - Premier Lig Liverpool Everton canlı takip

Ligde fırtına gibi esen, 20 maçta 19 galibiyet 1 beraberlik performansı ile namağlup olarak ligin zirvesinde yer alan Liverpool, bu akşam Everton'ı kendi sahasında konuk ediyor. Liglerin devre arasına girmiş olması dolayısıyla hafta sonu spor ekranında yer alan sınırlı sayıda maçı ilgiyle takip eden futbolseverlerin tüm dikkati Liverpool Everton maçına kesilmiş durumda. Öyle ki günün en çok araştırılan konuları arasında Liverpool Everton maçı hangi kanalda yayınlanıyor sorusu geliyor. İşte maçın canlı anlatımı ve maçtan detaylar...

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LIVERPOOL EVERTON MAÇI

Anfied Road'da oynanacak Liverpool Everton mücadelesi, 5 Ocak 2020 Pazar günü, Türkiye saati ile 19:00'dA BAŞLADI.

LİVERPOOL EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Liverpool ile orta sıraların kuvvetli takımı Everton, FA Kupası 3. turunda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, "Liverpool Everton hangi kanalda, yayın şifresiz mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Premier Lig'in iki köklü ekibi arasındaki mücadelenin TV yayını bulunmuyor.

MAÇ ÖNCESİ SATIR BAŞLARI

Son dönemin tartışmasız en formda takımı Liverpool, Premier Lig'de üst üste 11 maç kazanarak şimdiden maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Leicester'a 13 puan fark yaparak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'yi takımın başına getiren Everton ligde Burnley ve Newcastle galibiyetleriyle başlayıp son kez M. City'ye 2-1 mağlup olmuştu. Sezon başı Napoli'nin hocasıyken Liverpool'u 2-0 mağlup ettikleri için Everton taraftarının bugün için hocadan beklentisi büyük… Maviler'de de Bernard, Gbamin, Iwobi ve Gomes sakatlıkl problemi bulunan oyuncularken Morgan Schneiderlin'in durumu maç saati belli olacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

Liverpool Anfield'ta Everton'la oynadığı son 23 maçta yenilgi görmedi.

Liverpool son 16 resmi maçının 14'ünü galip tamamladı.

Liverpool'un kupadaki son 4 maçında 2,5 gol üstü skorla oluştu.

Everton'ın son 5 kupa maçında 2,5 gol barajı aşıldı.

Everton son 5 resmi deplasmanında sadece 1 kez kazandı.