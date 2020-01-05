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maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea Nottingham Forest CANLI

üçüncü tur maçında , sahasında 'ı ağırlayacak. Zayıf rakibi karşısında bir sürpriz yaşamak istemeyen Frank Lampard'ın öğrencileri, mutlak galibiyet parolası ile sahada yer alacak. Nottingham Forest de Chelsea karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Chelsea Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Canlı yayın bilgileri detayları sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 5.1.2020 12:48
Chelsea Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FA CUP Chelsea Nottingham Forest CANLI

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, kendi sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Ligde istediğini bulamayan ve 36 puanla 4. sırada yer alan Maviler, Federasyon Kupası'nı kazanarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Bu bağlamda, Nottingham Forest ile oynanacak FA Cup üçüncü tur maçı da büyük önem arz ediyor. Championship'te 4. sırada yer alan Nottingham Forest da Chelsea karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Chelsea Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea Nottingham Forest FA Cup maçı, saat 17.01'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmuyor.

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NEDEN 17.01'DE OYNANACAK?

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard ve West Bromwich Albion Teknik Direktörü Slaven Bilic gibi isimlerin reklam yüzünün olduğu "Zihinsel Sağlık Farkındalığı" projesi kapsamında, bu hafta FA Cup'ta oynanacak maçlar 1 dakika geç başlayacak.

MAÇA DAİR NOTLAR

  • Chelsea, Nottingham Forest ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
  • Chelsea, son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten az gol oldu (FA Cup)
  • Nottingham Forest, son 4 maçında en az 2 gol yedi (FA Cup)
  • Chelsea, Nottingham Forest ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)

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