Futbol iki serhat ili Edirne ile Kars'ı buluşturuyor

BUGÜN NELER OLDU

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Edirnespor ile Kars 36 Spor tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar. İstanbul'da kamp yapan Kars 36 Spor ile Edirnespor bugün saat 15.00'da Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu'nda dostluk maçına çıkacak. Türkiye'de sıkça duyduğumuzsözünün lafta kalmadığını belirten Kars 36 takım kaptanı Barış Altıntaş, "Tarihi bir olay gerçekleşiyor.İnşallah serhat şehrimizin takımı Kars 36'yı şampiyon yapacağız" dedi. Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız ise, "Bizim için anlamı çok büyük." dedi.Kars 36'nın kaptanı Barış Altıntaş, maç fikrine Edirne cephesinin de hiç tereddüt etmedendediğini söyledi.