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Futbol iki serhat ili ile 'ı buluşturuyor

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Futbol iki serhat ili Edirne ile Kars'ı buluşturuyor
Bölgesel Amatör Lig takımlarından Edirnespor ile Kars 36 Spor tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar. İstanbul'da kamp yapan Kars 36 Spor ile Edirnespor bugün saat 15.00'da Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu'nda dostluk maçına çıkacak. Türkiye'de sıkça duyduğumuz 'Edirne'den Kars'a kadar' sözünün lafta kalmadığını belirten Kars 36 takım kaptanı Barış Altıntaş, "Tarihi bir olay gerçekleşiyor. Açıkçası biraz heyecanlıyım. İnşallah serhat şehrimizin takımı Kars 36'yı şampiyon yapacağız" dedi. Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız ise, "Bizim için anlamı çok büyük. Türkiye'nin iki serhat şehrinin futbolla bir araya gelmesi çok değerli" dedi.

Kars 36'nın kaptanı Barış Altıntaş, maç fikrine Edirne cephesinin de hiç tereddüt etmeden "Tamam" dediğini söyledi.
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Futbol iki serhat ili Edirne ile Kars'ı buluşturuyor
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