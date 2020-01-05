İlk hedef Simone Zaza

Hafta içinde İtalya'ya giden yönetici Erdal Torunoğulları, Torino'da forma giyen Simone Zaza ve Fiorentina'da oynayan Pedro için bir dizi temasta bulundu. Beşiktaş'ın önceliği, Abdullah Avcı'nın 'Pivot tipi' forvet tanımlamasına uyan Simone Zaza'ya verdi.
Torino'nun yeni sezon öncesi Valencia'dan 12 milyon Euro'ya transfer ettiği Zaza'yı teknik heyetin ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediği belirtildi. Siyah-beyazlılar, İtalyan golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
Kartal, bu transfer gerçekleşmezse Pedro'ya ağırlık verecek. Fiorentina, 22 yaşındaki oyuncunun form tutması ve gelişmesi açısından bir başka kulübe gitmesine sıcak bakıyor. Bu arada İtalyan medyası Sevilla'da forma şansı bulamayan Munas Dabbur'un siyah-beyazlıların radarında olduğunu yazdı.
BAZEN MATEMATİK YETMİYOR!
Futbol Federasyonu'nun kulüp harcama limitine takılan Beşiktaş, transfere bütçe yaratmanın yollarını arıyor. Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu konuda yaşadıkları sıkıntıyı, "Bazen matematik yetmiyor" cümlesiyle dile getirdi.
YENİ SCOUT ŞEFİ ÖĞETBİL
Beşiktaş yönetiminin yapılanma içine aldığı scout birimine yeni bir isim dahil edildi. Yapılanma kapsamında Dehan Öğetbil,
siyah-beyazlı kulübün yeni scout şefi oldu.