İlk hedef Simone Zaza

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Hafta içinde İtalya'ya giden yönetici Erdal Torunoğulları, Torino'da forma giyen Simone Zaza ve Fiorentina'da oynayan Pedro için bir dizi temasta bulundu.Torino'nun yeni sezon öncesi Valencia'dan 12 milyon Euro'ya transfer ettiği Zaza'yı teknik heyetin ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediği belirtildi. Siyah-beyazlılar,Kartal, bu transfer gerçekleşmezse Pedro'ya ağırlık verecek. Fiorentina, 22 yaşındaki oyuncunun form tutması ve gelişmesi açısından bir başka kulübe gitmesine sıcak bakıyor.Futbol Federasyonu'nun kulüp harcama limitine takılan Beşiktaş, transfere bütçe yaratmanın yollarını arıyor. Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu konuda yaşadıkları sıkıntıyı, "Bazen matematik yetmiyor" cümlesiyle dile getirdi.Beşiktaş yönetiminin yapılanma içine aldığı scout birimine yeni bir isim dahil edildi. Yapılanma kapsamındasiyah-beyazlı kulübün yeni scout şefi oldu.