İşte Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye verdiği transfer cevabı!

G.Saray geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden Henry Onyekuru'yu yeniden renklerine bağladı. Kiralık geldiği G.Saray'da yola devam etmek isteyen Onyekuru, Florya'daki evini bile boşaltmazken Everton 15 milyon Euro'ya yıldız ismi satınca mecburen Monaco'nun yolunu tuttu. Fransa'da aradığını bulamayan Onyekuru'nun ayrılacağı iddiaları sonrasında F.Bahçe de devreye girdi. G.Saray'a dönmek isteyen Nijeryalı, Rusya'dan gelen iki teklifin yanı sıra kendisine talip olan F.Bahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ile menajerinin görüşmesine bile izin vermedi. Onyekuru'nun, "Kararımı kimse değiştiremez. Kiralık olarak Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemiyorum" dedi ve F.Bahçe transferden çekildi.

'KILINÇ'LAR ÇEKİLDİ

Sarı-Kırmızılıların 2020-21 sezonu için yaptığı Emre Kılınç transferinde de yine rakiplerinden biri F.Bahçe'ydi. Sezon sonunda serbest kalacak olan 25 yaşındaki oyuncu için çok sayıda teklif geldi ancak Emre, F.Bahçe'nin de aralarında bulunduğu teklifleri reddedip Aslan ile ön protokol imzaladı.

BİR GÖRÜŞ | BÜLENT TİMURLENK: Ayakları yere sağlam basacak!

Solda 33 yaşındaki Nagatomo ve Babel'den sonra yaş ortalamasını 12'ye düşürmek birinci iyi fikir. İkinci iyi fikir ise Onyekuru'nun G.Saray'daki çıkışı ve gelişimi sonrasında oyuncudan maksimum verim alınacakken gitmesi ve şimdi yeniden kavuşmak. Geçen sezon Avrupa'da önemli transfer yapabilmek için zaman zaman takım oyunundan kopan ve kafası karışık olan Onyekuru'nun yarım sezonluk Monaco macerasından sonra yerden kesilen ayakları şimdi Florya'ya ayak bastığında daha sağlam basıyordur. Bu yaşta kendinizi ispatladığınız ve size güvenen insanların olduğu yerde bulunmak özgüveninizi yükseltir. Monaco'da ondan faydalanamayan Jardim artık takımın başında yok. Hem Onyekuru hem Jardim kaybetti. Terim ise maksimum verim alarak hem kendisi hem de Nijeryalı oyuncuya kazandırmıştı.