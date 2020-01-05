Leipzig 10 milyon Euro istedi Galatasaray sadece kiraladı

BUGÜN NELER OLDU

Sol bek sorununu çözen Galatasaray, RB Leipzig'denSarı-kırmızılılar, kiralama bedeli ödemezken,Leipzig, iki sene önce 12 milyon Euro'ya aldığı Saracchi için,diye diretince Galatasaray, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki opsiyonsuz kiralamakla yetindi.Bugün İstanbul'da olması beklenen Saracchi,şeklinde konuştu.