Leipzig 10 milyon Euro istedi Galatasaray sadece kiraladı

Sol bek sorununu çözen Galatasaray, RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli ödemezken, Alman ekibi yüksek bir satın alma bedelinde ısrar edince bu opsiyon kontrata koyulmadı.
Leipzig, iki sene önce 12 milyon Euro'ya aldığı Saracchi için, "10 milyon Euro'dan düşük bir rakama kesinlikle satmayız''
diye diretince Galatasaray, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki opsiyonsuz kiralamakla yetindi.
OYNAMAK İÇİN GELİYORUM
Bugün İstanbul'da olması beklenen Saracchi, "Daha fazla süre almak, oynamak, öz güven kazanmak istiyordum. Hedefim, yeni takımıma alışık olduğu şampiyonluk yarışında yardım etmek ve gelecek sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. Beklentilerimi fazlasıyla karşılayacak bir kulübe gideceğim için çok mutluyum''
şeklinde konuştu.