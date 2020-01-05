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MAÇ SONUCU 1 - 2

'in son 32 turundaki rakibi , Portekiz 'de 'ya 2-1 yenildi. Porto'ya galibiyeti getiren golleri Moussa Marega ve Tiquinho'dan geldi. Sporting Lizbon'un tek golü ise Marcos Acuna'dan geldi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 5.1.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 23:11
MAÇ SONUCU Sporting Lizbon 1 - 2 Porto

Portekiz liginin 15. haftası, puan tablosunun 2. basamağındaki Porto ile 3. sıradaki Sporting Lizbon'u karşı karşıya getirdi.

Misafir ekip Porto, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'ndan oynanan mücadeleyi, Marega'nın 6 ve Soares'in 73. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı. Sporting Lizbon'un golünü ise 44. dakikada Acuna kaydetti.

Porto puanını 38'e çıkarırken, 26 puanda kalan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 16 puan gerisine düştü.

Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

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MAÇ SONUCU Sporting Lizbon 1 - 2 Porto
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