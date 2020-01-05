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'de dönemi

İsveç Birinci Futbol Ligi ekibi 'de teknik direktörlüğe Danimarkalı getirildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 5.1.2020 15:34
Malmö'de Jon Dahl Tomasson dönemi

Malmö Kulübü, görevden ayrılan Alman teknik direktör Uwe Rösler'in yerine 43 yaşındaki Tomasson ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Danimarka futbolunun en iyi golcüleri arasında yer alan Tomasson, İngiltere'de Newcastle United, Hollanda'da Feyenoord, İtalya'da Milan, Almanya'da Stuttgart ve İspanya'da Villarreal gibi takımlarda oynamıştı. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra Hollanda ekipleri Excelsior ve Roda'da teknik direktörlük yapan Tomasson, son 4 yıldır Danimarka Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstlenmişti.

Geçen sezon İsveç liginde 65 puan toplayan Malmö, Djurgarden'in bir puan gerisinde ikinci olmuştu.

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Malmö'de Jon Dahl Tomasson dönemi
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