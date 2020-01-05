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maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Middlesbrough Tottenham CANLI

üçüncü tur maçında Tottenham, deplasmanda Middlesbrough'a konuk olacak. Zayıf rakibi karşısında bir sürpriz yaşamak istemeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, mutlak galibiyet parolası ile sahada yer alacak. Middlesbrough da Tottenham karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Canlı yayın bilgileri detayları sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 5.1.2020 14:28
Middlesbrough Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FA CUP Middlesbrough Tottenham CANLI

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Tottenham, deplasmanda Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek. Ligde istediğini bulamayan ve 30 puanla 6. sırada yer alan Mourinho'nun öğrencileri, Federasyon Kupası'nı kazanarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Bu bağlamda, Middlesbrough ile oynanacak FA Cup üçüncü tur maçı da büyük önem arz ediyor. Championship'te 16. sırada yer alan Middlesbrough da Tottenham karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Middlesbrough Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİDDLESBROUGH TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Riverside Stadyumu'nda oynanacak Middlesbrough Tottenham Forest FA Cup maçı, saat 17.01'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmuyor.

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NEDEN 17.01'DE OYNANACAK?

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard ve West Bromwich Albion Teknik Direktörü Slaven Bilic gibi isimlerin reklam yüzünün olduğu "Zihinsel Sağlık Farkındalığı" projesi kapsamında, bu hafta FA Cup'ta oynanacak maçlar 1 dakika geç başlayacak.

MAÇA DAİR NOTLAR

  • Middlesbrough, Tottenham ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
  • Middlesbrough evinde oynadığı son 6 maçta hiç mağlubiyet almadı.
  • Middlesbrough evinde 4 maçtır kazanıyor.
  • Middlesbrough, son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten az gol oldu (FA Cup)

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Middlesbrough Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FA CUP Middlesbrough Tottenham CANLI
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