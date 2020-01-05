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maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İtalya Serie A Roma Torino CANLI

İtalya Serie A 17. hafta mücadelesinde son haftaların formda takımı Roma sahasında Torino’yu ağırlayacak. Ligde son haftalarda aldığı puanlar ile 4. sıraya kadar yükselen Mert Çetin ve Cengiz Ünder’li Roma, lider Inter’in 7 puan gerisinde bulunuyor. Dünyada olduğu gibi ’deki futbolseverler tarafından da heyecan ile takip edilecek mücadele öncesi ‘ maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?’ aratmaları gerçekleştiriliyor. Sabah.com.tr olarak Roma-Torino maçı ile ilgili ayrıntıları, muhtemel 11’leri ve canlı takip linkini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 5.1.2020 12:23
Roma Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İtalya Serie A Roma Torino CANLI

Ligde son haftalarda yaşadığı çıkış ile 4. sıraya kadar yükselmeyi başaran Roma, lider Inter'in 7 puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonluk iddiasını devam ettirmek için mutlak galibiyet isteyen Mert Çetin ve Cengiz Ünder'li Roma ligde kötü gidişata son vermek isteyen Torino ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Roma Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?' aratmalarını yapıyor. Sabah.com.tr olarak biz de Roma Torino maçı ile ilgili ayrıntıları, muhtemel 11'leri ve canlı takip linkini sizler için hazırladık…

ROMA TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN? İTALYA SERİE A ROMA TORİNO MUHTEMEL 11'LER

Roma'nın sahasında Torino'yu edeceği maçın kadrosu da belli oldu. Ev sahibi takımın formasını giyen milli futbolcular Mert Çetin ile Cengiz Ünder de zorlu mücadelenin listesinde yer aldılar.

ROMA TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Roma'nın Torino'yu konuk edeceği maç TSİ 22.45'te başlayacak ve Stadio Olimpico'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROMA-TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma 11'i: Lopez, Florenzi, Kolarov, Mancini, Smalling, Veretout, Diawara, Zaniolo, Pellegrini, Perotti, Dzeko

Torino 11'i: Sirigu, Nkoulou, Djidji, Izzo, Laxalt, Rincon, Lukic, Silvestri, Verdi, Berenguer, Belotti

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Roma Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İtalya Serie A Roma Torino CANLI
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