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Son dakika: 'in kamp kadrosuna alınmadı!

Adı döneminde uzun süredir ile anılan , kiralık olarak forma giydiği 'de kaldı. Arda, Başakşehir'in kamp kadrosuna alınmadı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan...

Giriş Tarihi: 5.1.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 13:20
Son dakika: Arda Turan Başakşehir'in kamp kadrosuna alınmadı!

Ara transfer döneminde adı sürekli olarak Galatasaray ile anılan Arda Turan, kadro dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu, Başakşehir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU!

Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan'ın adı, o günden itibaren Galatasaray ile anılıyordu. Fatih Terim'in "futbolu Galatasaray'da bırakmasını isterim" dediği arda Turan için, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "gündemimizde yok" açıklaması yapmıştı.

Son açıklamalarla birlikle Galatasaray yolu kapanan Arda Turan, Başakşehir kadrosunda da düşünülmüyor. Arda Turan, halen İspanyol devi Barcelona'nın futbolcusu konumunda...

Son dakika: Galatasaray'da sevindiren gelişme! Onyekuru ve Saracchi'nin ardından...

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Son dakika: Arda Turan Başakşehir'in kamp kadrosuna alınmadı!
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