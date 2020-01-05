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Son Dakika Transfer Haberleri: onay verdi! Beşiktaş dünyaca ünlü ismi getirmeye hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısı geride bırakılırken, geride kalan 17 maçlık periyotta , forvet oyuncularından beklediği verimi alamadı. Takımın yıldız ismi Burak Yılmaz ligde sadece 5 gol atabilirken, onu takip eden ise 4 golle Umut Nayır oldu. Sezon başında farklı bir sistem denemek isteyen ve bu sebepten dolayı pivot santrafor istemeyen , kararını değiştirerek top saklayabilen, oyun kurabilen bir forvet istediğini yönetime bildirdi. Bu noktada pek çok dünyaca ünlü isim ön plana çıkarken, Beşiktaş’ın transfer gündemi siyah beyazlı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler ve son dakika transfer gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 5.1.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 15:48
Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri: Abdullah Avcı onay verdi! Beşiktaş dünyaca ünlü ismi getirmeye hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan , geride kalan 17 maçlık periyotta hücum oyuncularından istediği verimi alamadı. Teknik Direktör sezonun ilk maçlarında oldukça farklı bir taktik denerken, daha sonra bu taktikten vazgeçmişti. Planladığı ilk sistemde pivot santrafor ihtiyacı olmadığını söyleyen Avcı, kararını değiştirerek yönetimden devre arası için top saklayabilen ve oyun kurabilen bir santrafor istediğini belirtti. Hal böyleyken henüz transferde atak yapmayan Beşiktaş'ta pek çok isim ön plana çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi transfer için çalışmaları sürdürürken, ortaya koyulan isimler Beşiktaş taraftarını şimdiden heyecanlandırmaya yetti. Haberimizin içerisinde Beşiktaş'ın transfer gündemine dair detaylara ve son dakika transfer gelişmelerine yer verdik…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | ABDULLAH AVCI İSTEDİ! YILDIZ İSİM GELİYOR

Sezon başında yapılan transferlerin takıma bir türlü ayak uyduramaması sonucu, devre arasında Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit isimleri kadroya katmayı hesaplarken, ortaya atılan isimler şimdiden taraftarı heyecanlandırmaya yetti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberlerinin detayları…

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Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri: Abdullah Avcı onay verdi! Beşiktaş dünyaca ünlü ismi getirmeye hazırlanıyor
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