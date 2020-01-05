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'in ilk yarısının sona ermesiyle birlikte, kulüpler için düğmeye bastı. Ocak ayını en hareketli geçirmesi beklenen kulüpler yine ve olarak dikkat çekiyor... Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarının beklentilerine cevap veremeyen Galatasaray, takımı baştan sona yenilemek istiyor. Bu doğrultuda ilk adım Saracchi ve Onyekuru ile gerçekleşmişti. Fenerbahçe'de ise ara dönemde takıma 3 takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertliler sol bek, stoper ve kanat transferi yapacak. Sezon öncesinde başta Vedat Muriqi olmak üzere Deniz Türüç ve transferlerinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yine karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın anlaştığı için devreye giren Fenerbahçe, sayesinde ezeli rakibinin önüne geçti. İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 12:03
Son dakika: Volkan Demirel'den Galatasaray'a şok!

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte, Galatasaray adeta şaha kalktı. Sezon ortasından itibaren teknik direktör Fatih Terim'in sürekli olarak 'ocak' ayını işaret ettiği Galatasaray'da değişim başladı. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Saracchi ve Onyekuru transferlerini tamamladı. İki yıldız da kiralık olarak kadroya katıldı.

Ara transfer dönemine durgun başlayan Fenerbahçe'de ise 3 bölgeye takviye yapılması gündemde. Sarı-lacivertliler sol bek, stoper ve kanat transferi yapmak istiyor.



Sezon başında bir çok transferde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, bir kez daha transfer savaşına girdi. Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Sekidika için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerde bu transfer ile bizzat ilgilenen isim ise Volkan Demirel... Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan, Sekidika'nın menajeri Erdinç Şehit ile yakın arkadaş. Şehit, Demirel'in futbolculuk döneminde de menajerliğini yapıyordu.

Bu doğrultuda Sekidika ile Fenerbahçe için görüşmeleri Volkan Demirel'in yürüteceği iddia edildi. Tarafların kısa süre içerisinde masaya oturması bekleniyor.

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Son dakika: Volkan Demirel'den Galatasaray'a şok!
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