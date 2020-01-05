Trabzonspor'da Ndiaye'den sonra bir bomba daha: Todor Nedelev

Şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor devre arası transferine Ndiaye'yi alarak hızlı bir giriş yapmıştı. Fırtına'nın ikinci hedefi Todor Nedelev.

Her iki kanatta ve merkez orta sahada oynayabilen Bulgar yıldız için temaslar sıklaştı. Botev Plovdiv ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için kiralama formülü devrede. Bordo-mavililer, son pürüzleri gidermek için uğraşıyor.

Karadeniz devinin kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Todor Nedelev, Bulgar Ligi'nde 18 maçta 7 gol, 3 asistle oynuyor. Kupada da 2 golü var. Sol ayağını raket gibi kullanan 26 yaşındaki futbolcu tarzıyla Yusuf Yazıcı'yı andırıyor.

Nedelev'in de iki kulübün anlaşmasını beklediği belirtildi. Trabzonspor, Bulgar yıldızı gelecek hafta Türkiye'ye getirmek için çaba sarf ediyor.