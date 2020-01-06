Antalya’da Fırtına var

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına dün Antalya Belek'te yaptığı kampla başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Çimşir idman öncesinde oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu arada bordo-mavili takımın Antalya kampında kafile başkanlığını başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar yapacak. Kamp kadrosunda ise 36 futbolcu bulunuyor.Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye, ilk idmanına çıktı. Senegalli, takım arkadaşlarıyla da tanıştı.