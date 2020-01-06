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’da Fırtına var

Giriş Tarihi: 6.1.2020
Antalya’da Fırtına var
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına dün Antalya Belek'te yaptığı kampla başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Çimşir idman öncesinde oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu arada bordo-mavili takımın Antalya kampında kafile başkanlığını başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar yapacak. Kamp kadrosunda ise 36 futbolcu bulunuyor.

İLK IDMANINA ÇIKTI
Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye, ilk idmanına çıktı. Senegalli, takım arkadaşlarıyla da tanıştı.
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Antalya’da Fırtına var
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